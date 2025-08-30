Asesinan en un atentado a tiros al expresidente del Parlamento de Ucrania Andriy Parubiy en la ciudad de Leópolis

Asesinan al expresidente del Parlamento de Ucrania, Andriy Parubiy, en un tiroteo en la ciudad de Leópolis Reuters

El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andriy Parubiy, ha sido asesinado este sábado en un atentado a tiros en la ciudad ucraniana de Leópolis, según ha informado el presidente del país, Volodímir Zelenski.

Por el momento, los esfuerzos se centran en averiguar quién ha sido el autor material del asesinato y en determinar su paradero. "Se están empleando todas las fuerzas y medios necesarios en la investigación y búsqueda del asesino", ha señalado el líder ucraniano en sus redes sociales.

Según medios ucranianos, un hombre que conducía un patinete o una bicicleta eléctrica y que portaba una bolsa y un casco le habría disparado ocho veces. El atacante ha huido y entonces se ha iniciado una persecución.

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.



All necessary forces and means… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

Según la policía, la víctima -de 54 años- ha muerto en el lugar de los hechos a causa de las heridas: Parubiy ha muerto "antes de que llegaran los médicos".

En 2004 Parubiy participó activamente en la Revolución Naranja. En 2007 fue elegido por primera vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania - Autodefensa del Pueblo. En 2016, se convirtió en el presidente del Parlamento, cargo que ocupó hasta el año 2019.

"Ofensiva a gran escala"

Aunque las autoridades no han dado ninguna información sobre si el asesinato tenía algún vínculo directo con la guerra de Ucrania, "se trata de una cuestión de seguridad en un país en guerra, donde, como podemos ver, no hay lugares completamente seguros", ha escrito el alcalde de Leópolis, Andriy Sadovyi, en Telegram.

Este atentado ha coincidido con el día en el que Zelenski advertía de que Rusia está preparando una nueva ofensiva a gran escala: el líder ucraniano asegura que la concentración de tropas en las cercanías de Pokrovsk es de unos 100.000 soldados, lo que hace que esa región de Ucrania esté en grave peligro.

Pokrovsk es una ciudad minera en el sur de la región de Donetsk y antes de la guerra tenía cerca de 60.000 habitantes, pero ha perdido población porque mucha gente se ha ido debido al constante asedio ruso.



Además, durante esta madrugada las autoridades de la región de Zaporiyia han reportado una serie de ataques rusos con misiles y drones en los que resultó muerta al menos una persona y 28 resultaron heridas.



