La UE aplicará la "máxima presión" sobre Putin con más sanciones y el uso agresivo de los activos rusos congelados

La Unión Europea no se dejará intimidar por las amenazas de Vladímir Putin, sino que redoblará su apoyo político, financiero y militar a Ucrania y aplicará una "máxima presión" sobre Rusia con el fin de socavar su maquinaria de guerra.

Esta es la respuesta que han dado los dirigentes de Bruselas al brutal ataque masivo de Moscú con drones y misiles sobre Kiev en la madrugada del miércoles al jueves, que se saldó con al menos 18 muertos y decenas de heridos, y que golpeó también a la embajada de la UE y al British Council.

Para estrechar el cerco sobre Moscú, Bruselas prepara una nueva ronda de sanciones (la número 19 desde el inicio de la guerra de invasión de Ucrania) y explora medidas innovadoras para exprimir al máximo los más de 200.000 millones de fondos estatales rusos congelados en territorio europeo con el fin de compensar a Ucrania.

Von der Leyen se ha puesto en contacto con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para trasladarle su solidaridad y también ha llamado a Donald Trump, en un intento de que EEUU se sume a la presión europea sobre el Kremlin. "Putin debe sentarse en la mesa de negociaciones", ha exigido.

Ningún trabajador de la delegación de la UE en Kiev resultó herido en el ataque ruso, pero el impacto psicológico en los diplomáticos es grande, según ha relatado la embajadora comunitaria, Katarína Mathernová.

Dos misiles cayeron a una distancia de 50 metros de la delegación comunitaria en un intervalo de 20 segundos. El objetivo del ataque era un edificio que está entre la delegación de la UE y una torre residencial en la que viven la mayoría de los trabajadores europeos.

"Fue claramente una decisión deliberada de Putin", sostiene la embajadora de la UE. "Demuestra que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, matando indiscriminadamente a civiles —hombres, mujeres y niños— e incluso apuntando contra la UE", ha denunciado la presidenta de la Comisión.

"Por eso mantenemos la máxima presión sobre Rusia. Eso significa endurecer nuestro régimen de sanciones. Muy pronto presentaremos nuestro 19º paquete de sanciones contundentes. Paralelamente, estamos avanzando en el trabajo sobre los activos rusos congelados para contribuir a la defensa y reconstrucción de Ucrania", ha desvelado.

Por su parte, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha convocado al encargado de negocios de Rusia en Bruselas, Karen Malayan, con el fin de expresarle en persona la protesta de la UE por los daños en la embajada de la UE en Kiev. También Reino Unido ha llamado al orden al embajador ruso.

"Ninguna misión diplomática debería ser jamás un objetivo", ha escrito Kallas en su cuenta de X. "Mientras el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles. El ataque nocturno a Kiev muestra una decisión deliberada de intensificar la tensión y burlarse de los esfuerzos de paz", ha agregado.

Aunque de momento el Ejecutivo comunitario no quiere dar pistas sobre el decimonoveno paquete de sanciones, las últimas filtraciones apuntan a que se trata de incluir en la lista negra de la UE a más oligarcas próximos a Putin y más barcos de la flota fantasma rusa, que se utiliza para eludir las sanciones contra el petróleo.

En todo caso, Bruselas se está quedando sin margen para imponer nuevos castigos al Kremlin, una vez que ya ha aprobado una hoja de ruta para desengancharse totalmente del gas ruso de aquí a 2027. Ese es el motivo por el que los dirigentes de la UE intentan convencer a Trump de que apriete las tuercas al presidente ruso.

Qué hacer con los fondos rusos

En cuanto a los activos rusos, la UE mantiene inmovilizados alrededor de 210.000 millones de euros del Banco Central de Rusia desde el estallido de la guerra, que se encuentran bloqueados en Euroclear, uno de los mayores depositarios de valores del mundo con sede en Bruselas.

Los dirigentes comunitarios habían renunciado a confiscar la totalidad de este dinero por miedo a que esta maniobra socave el papel del euro como moneda de reserva, tal y como avisa el Banco Central Europeo (BCE).

Lo que se ha hecho hasta ahora es utilizar únicamente los beneficios que generan estas reservas —10.000 millones de euros en la primera mitad del año— para financiar la compra de armamento a Ucrania y garantizar el crédito de 45.000 millones de dólares concedido a Kiev por el G7.

Los países bálticos van más allá y reclaman confiscar la totalidad del dinero para financiar la defensa y la reconstrucción de Ucrania.

Por su parte, Bruselas sopesa invertir los fondos estatales rusos congelados en activos de mayor riesgo con el fin de generar más beneficios, según ha adelantado el FT. Un plan de alto riesgo que equivaldría a "confiscar" los activos, avisa Euroclear.

Los ministros de Exteriores de la UE tienen previsto discutir cómo sacar un mayor rendimiento a los activos rusos congelados durante la reunión informal que se celebra este sábado en Copenhague, la primera del nuevo curso político.