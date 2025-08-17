Sánchez, excluido también del grupo de líderes europeos que acompañará a Zelenski a la reunión con Trump en EEUU

La seguridad de Europa vuelve a decidirse en una reunión en la que no estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, estará escoltado en su reunión de este lunes con Donald Trump por la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros cinco líderes europeos.

Serán los primeros ministros de Italia, Georgia Meloni, y Reino Unido, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente finés, Alexander Stubb, además de Von der Leyen y el secretario de la OTAN, Mark Rutte, quienes acompañen a Zelenski.

En esta reunión, capital para el futuro de Ucrania, Trump transmitirá al líder ucraniano lo acordado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, donde Zelenski abordará con él "todos los detalles sobre cómo poner fin a la matanza y a la guerra".

El propósito del viaje es informarse en detalle del resultado de las conversaciones el pasado viernes entre Trump y Putin. Lo que se conoce hasta ahora ha despertado escepticismo en Ucrania y en varias capitales europeas.

