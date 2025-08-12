La 'peor' sicaria del mundo, a prisión tras viajar a Inglaterra desde EEUU para matar a un hombre y errar el tiro dos veces

Una mujer estadounidense que viajó al Reino Unido con el objetivo de ejecutar un ataque armado contra un empresario y su familia ha sido declarada culpable de conspiración para cometer asesinato.

Aimee Betro, de 45 años y natural de West Allis, en Wisconsin, fue hallada culpable por un jurado británico tras casi 21 horas de deliberaciones, según informó The Telegraph.

La acusada llegó a Birmingham en septiembre de 2019 como parte de un plan urdido junto a sus cómplices Mohammed Aslam, de 56 años, y su hijo Mohammed Nabil Nazir, de 31, quienes ya cumplen condenas desde 2024 por su implicación en el fallido atentado.

Disfraz para atacar

El tribunal de la Corona de Birmingham escuchó que Betro se disfrazó con un hiyab para ocultar su identidad y esperó a que su objetivo, el comerciante Sikander Ali, regresara a casa.

El 7 de septiembre de 2019, alrededor de las 20:00 horas, se aproximó a él a corta distancia frente a su vivienda en Measham Grove, en el barrio de Yardley, y trató de dispararle con una pistola semiautomática.

Aunque el primer intento fracasó, Betro volvió a la escena en la madrugada del día siguiente. En esa ocasión, efectuó tres disparos contra la vivienda de Ali, que se encontraba vacía, antes de huir del país y tomar un vuelo de regreso a EEUU.

Plan meticuloso

La fiscalía detalló que Betro no actuó por iniciativa propia, sino siguiendo las instrucciones de Aslam y Nazir, quienes habían planeado la agresión contra el comerciante.

Las motivaciones detrás del complot no fueron plenamente reveladas en el juicio, pero los fiscales subrayaron la peligrosidad y la determinación de la acusada para llevarlo a cabo.

El jurado también la declaró culpable de posesión de un arma de fuego con intención de provocar temor, así como de importación ilegal de munición.

Las pruebas presentadas incluyeron imágenes de cámaras de seguridad, registros de vuelos y análisis balísticos que vinculaban el arma con los disparos efectuados.

Sentencia aplazada

El juez Drew, que preside el caso, decidió aplazar la sentencia hasta el 21 de agosto: “Sospecho que la señora Betro querrá conocer su destino, y no hay nada peor que esperar”, señaló en sala.

Betro, que escuchó el veredicto sin mostrar emoción, fue conducida directamente a las celdas tras ser revocada su libertad bajo fianza.

Su condena podría implicar una larga pena de prisión en el Reino Unido antes de enfrentar posibles procesos en su país de origen.

Este caso, apodado por la prensa británica como el de la “sicaria del hiyab” por el atuendo que portaba durante el ataque, ha causado gran impacto en la opinión pública, tanto por el carácter transnacional de la operación como por el uso deliberado de un velo para camuflar una tentativa de asesinato.