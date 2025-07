Francia libera al propalestino Georges Abdallah tras 40 años en prisión por cooperar en el asesinato de 2 diplomáticos

El militante propalestino Georges Abdallah, considerado el preso más antiguo en una cárcel francesa y en Europa por delitos de terrorismo, saldrá de prisión el próximo 25 de julio tras pasar 40 años encarcelado, decidió este jueves el Tribunal de Apelación de París.



Abdallah, de 74 años y nacionalidad libanesa, está preso en la cárcel de Lannemezan, en los Altos Pirineos (sur), y cumplía una cadena perpetua por complicidad en el asesinato de dos diplomáticos: el agregado militar adjunto de EEUU en Francia, Charles Ray, y de un diplomático israelí, ambos cometidos en París en 1982.



A pesar de que la ley francesa le permitía pedir la libertad condicional desde 1999, Abdallah vio sus solicitudes denegadas en repetidas ocasiones.



La liberación del 25 de julio se producirá si el militante propalestino acepta abandonar Francia y no regresar más. "Se trata de una victoria tras 41 años de ensañamiento", dijo a los periodistas el abogado de Abdallah, Jean-Louis Chalanset, nada más salir de la audiencia celebrada en París y a la que el célebre detenido no asistió.



Georges Abdallah pasó 41 años en las prisiones francesas desde que fue arrestado en 1984 y posteriormente condenado a cadena perpetua en 1987. Hasta la fecha, la defensa del militante había presentado 11 solicitudes de libertad condicional.



La presión de Estados Unidos e Israel había postergado su liberación, exigida públicamente por ciertos movimientos de progresistas, que hicieron de esa causa una bandera, e intelectuales como la premio Nobel de Literatura Annie Ernaux.



Abdallah se unió en los años 70 a grupos militantes propalestinos en su país, desde donde pasó a Francia cuando formaba parte de un pequeño grupo llamado Fracciones Armadas Revolucionarias Libanesas (FARL).



Fue arrestado en 1984 en Lyon, condenado a tres años y después a cadena perpetua por su complicidad en los asesinatos del agregado militar adjunto de EEUU y del diplomático israelí.



En total, las FARL cometieron cinco atentados en territorio francés, sobre todo contra diplomáticos estadounidenses. Uno de ellos causó la muerte de dos policías franceses.



Durante las últimas décadas, los sucesivos abogados de Abdallah habían cuestionado su mantenimiento entre rejas después de tanto tiempo, teniendo en cuenta que no fue él quien perpetró los asesinatos.