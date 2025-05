Condenan a 20 años de cárcel a Le Scouarnec, el cirujano francés que violó y agredió sexualmente a 300 niños

El excirujano Joël Le Scouarnec, considerado el mayor pederasta de Francia, fue condenado este miércoles a 20 años de cárcel por agresiones y abusos sexuales a 299 víctimas, la mayoría menores de edad en el momento de los hechos, entre los años 1989 y 2014.

Se trata de la máxima pena posible en Francia por delitos graves de violación. La sentencia establece un cumplimiento mínimo de dos tercios de la condena y prohíbe al condenado cualquier tipo de actividad con un menor durante el resto de su vida.



Le Scouarnec, de 74 años, ha admitido su culpabilidad ante el Tribunal de lo Criminal de Vannes (Bretaña, oeste) y ha asumido la muerte de dos víctimas, una por sobredosis y la otra por suicidio.

El condenado, que ya cumple una condena de 15 años de prisión desde 2020 por violencia sexual contra cuatro niños, ha escuchado la pena de pie, mirando a la magistrada, sin hacer declaraciones y sin reacción aparente, en una sesión que apenas duró trece minutos.

La presidenta del tribunal, Aude Buresi, argumentó que se impuso la pena más severa por delitos sexuales por la gravedad de los delitos y el "comportamiento obsesivo" de Le Scouernec, que tenía una forma de actuar "depredadora" y se encarnizaba con sus víctimas, de una media de 11 años.

Buresi explicó que, a pesar de la avanzada edad del reo, el cumplimiento de dos tercios de la pena se considera adecuado porque no se puede saber qué ocurriría si estuviera en presencia de niños.

También le han impuesto 15 años de seguimiento sociojudicial, incluyendo una prohibición permanente de ejercer una profesión médica o cualquier actividad que implique contacto con menores.

El tribunal no ordenó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía, teniendo en cuenta "la voluntad de reparación" de Le Scouarnec y su edad. Esta medida permite internar al pederasta en un centro con alto riesgo de reincidencia tras cumplir su condena.

Tras conocerse la sentencia, Francesca Satta, abogada de la parte civil, ha expresado que no le sorprende la longitud de la pena pero sí ha denunciado que el código penal francés debería ser más contundente en este tipo de casos.

"Veinte años no es mucho tiempo considerando el número de víctimas. Es hora de que las leyes cambien y de que tengamos una sentencia más adecuada", ha señalado la magistrada.

Los diarios del pederasta

El pederasta y excirujano ya había admitido sus abusos y violaciones anteriormente a decenas de menores, aunque otros salieron a la luz por una investigación basada en los diarios que minuciosamente rellenaba con sus agresiones y abusos.

"He cometido actos odiosos. Comprendo y comparto el sufrimiento que han podido provocar en cada una de esas personas la violencia de mis escritos. A lo largo de los interrogatorios me he esforzado en distinguir lo que eran violaciones y agresiones sexuales de lo que a mi juicio no lo eran", aseguró el pederasta cuando comenzó el procesamiento, el pasado febrero.

Le Scouarnec narró caricias, felaciones, penetraciones con los dedos, entre otras cosas. Reconocía ser un "exhibicionista, 'voyeur', sádico, masoquista, escatológico, fetichista, pedófilo", y aseguraba "ser muy feliz" con todo ello.

Los diarios se encontraron en 2017 durante el registro de su casa después de que la hija de unos vecinos, de 6 años, denunciara una violación, que destapó la vida criminal que llevaba el médico, que de puertas para afuera contaba con muy buena reputación entre sus compañeros.

Es por ello que el fiscal del caso ha señalado que "probablemente se abra otro procedimiento" contra el pedófilo, ya que hay víctimas que aún no han sido identificadas.