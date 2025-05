Trump mantiene su primera conversación con Putin desde la reanudación de las negociaciones con Ucrania

Donald Trump ha mantenido este lunes una conversación telefónica de dos horas de duración con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para "detener el baño de sangre", en palabras del presidente de Estados Unidos, "que está matando, en promedio, a más de 5.000 soldados rusos y ucranianos cada semana, y el comercio". Trump pretende impulsar, de algún modo, la lenta evolución de las negociaciones de paz en Ucrania. Un acercamiento poco prometedor que comenzó la pasada semana con el primer encuentro bilateral en tres años de guerra celebrado en Estambul.

No estuvieron presentes, finalmente, ni Putin ni el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski, que optó por no acudir a la cita ante la ausencia confirmada del presidente ruso. Putin, que había propuesto Estambul como sede de las negociaciones, decidió sin embargo enviar a la misma delegación —"de bajo nivel", censuró Zelenski— que, hace tres años, defendió sus intereses en la primera mesa de diálogo con Kyiv. Los representantes del Kremlin mantuvieron su postura maximalista sobre el cese de las hostilidades, aunque acordaron con sus interlocutores ucranianos facilitar la mayor liberación de prisioneros de guerra desde que comenzara la invasión a gran escala. Cada parte liberó a 1.000 presos.

"Miren, no va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos, ¿de acuerdo? Y obviamente él no iba a ir [a Estambul]. Iba a ir, pero pensó que yo iba a ir. No iba a ir si yo no estaba", confesó a la prensa Trump desde el Air Force One, en el marco de su gira diplomática por el Golfo. El mandatario estadounidense, que anunció el pasado sábado que conversaría hoy con Putin, reconoció durante una entrevista con la Fox que estaba "cansado" de que otras personas negocien sobre la guerra, y recalcó que él y Putin necesitan verse las caras.

"Él [Putin] está en la mesa, y quería esta reunión. Y siempre sentí que no puede haber una reunión sin mí, porque no creo que se logre un acuerdo sin mi participación”, respondió Trump a las preguntas de la Fox. "Tenemos que reunirnos, y creo que probablemente lo programaremos, porque estoy cansado de que otros vayan a reunirse y hagan todo lo demás".

Según declaró este lunes en rueda de prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, las autoridades rusas no están preparando, de momento, ninguna cumbre entre Putin y Trump, sin embargo. En este sentido, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoce que las partes están en "un pequeño punto muerto" y que la paciencia de Trump parece estar agotándose. "Estamos más que dispuestos a retirarnos", trasladó Vance a los periodistas a bordo del Air Force Two mientras regresaba de la misa inaugural del papa León XIV en Roma. "Estados Unidos no va a estar perdiendo el tiempo aquí. Queremos ver resultados", añadió.

Como adelantó este sábado el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, Trump mantuvo un breve contacto telefónico con Zelenski antes de llamar a Putin. Ambos, que limaron asperezas durante el funeral del papa Francisco en Roma, gracias a la mediación del presidente francés Emmanuel Macron y otros líderes europeos, acordaron retomar el contacto inmediatamente después de la conversación de Trump con Putin, según el digital UNITED24 Media.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, el presidente ruso le trasladó a su par estadounidense su convicción de que sus tropas pueden conquistar la totalidad de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia, las cuatro regiones ucranianas que controla parcialmente.