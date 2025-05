El papa León XIV recorre por primera vez en papamóvil la plaza de San Pedro para saludar a las decenas de miles de fieles que se congregaron para asistir a la misa de inicio de su pontificado.

El pontífice saludó a los fieles de pie en el vehículo que iba a una velocidad algo más rápida que en otras ocasiones, ya que el papa estadounidense debe regresar después a la basílica para comenzar el ritual de la ceremonia.



Las varias decenas de fieles presentes con las banderas de sus países celebraron con entusiasmo el paso de León XIV, que no dejó de saludar sonriente, aunque no se detuvo en ningún momento para bendecir a bebes o recibir dones de los presentes.



León XIV recorrió, rodeado por más de 20 hombres de la gendarmería vaticana, los pasillos de la plaza y llegó hasta el final de adyacente via della Conciliazione, donde se congregaron los fieles que no consiguieron entrar en la plaza y que seguirán la ceremonia desde las pantallas gigantes que fueron instaladas estos días.