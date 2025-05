El líder de la ultraderecha portuguesa, André Ventura, vuelve a desplomarse durante un acto de campaña

El líder del partido de ultraderecha portugués Chega, André Ventura, intentó reincorporarse este jueves a su campaña electoral tras haber sido hospitalizado hace dos días al sentirse mal durante un mitin, pero de nuevo volvió a sentirse indispuesto y tuvo que ser evacuado en ambulancia tras desplomarse.



Ventura llegó a iniciar este jueves un paseo electoral por las calles de Odemira, 203 kilómetros al sur de Lisboa, donde saludó a varios ciudadanos, cuando, según las imágenes transmitidas por las televisiones, se tocó el pecho y la garganta y se dejó caer sobre los brazos de sus asistentes.



Una ambulancia se trasladó al lugar para atender al político in situ y transportarlo al Hospital do Litoral Alentejano en Santiago do Cacém, a 56 kilómetros de Odemira.

Allí Ventura fue sometido a una serie de pruebas para averiguar las causas de las dos indisposiciones que ha sufrido esta semana.



Pese a que anteriormente se descartó que el político hubiera sufrido un infarto, los médicos decidieron que Ventura fuera trasladado este mismo jueves a otro centro, el Hospital de Setúbal, en la periferia de la capital portuguesa, para que se le practique un cateterismo por si su estado de salud está relacionado con algún problema de las arterias coronarias.ro.



Ventura publicó una foto en sus redes sociales donde se le ve en una camilla de hospital, con el pulgar de mano izquierda hacia arriba indicando que está bien y el mensaje: "Es un contratiempo y una dificultad, no nos van a mandar abajo. ¡¡¡Continúen... continúen!!! Portugal es mucho más importante, y este país nos mueve".



Por el momento, se desconoce si podrá participar en algunos de los actos de cierre de la campaña electoral, donde este viernes tenía previsto hacer el tradicional descenso a pie por la cuesta de Largo do Chiado, en el centro de Lisboa.



Antes de empezar a sentirse mal este jueves, Ventura habló con la prensa en Odemira y aprovechó para criticar la situación de la sanidad pública después de su primer ingreso hospitalario hace dos días al no sentirse bien durante un mitin que tuvo que parar en Tavira, en la región sureña del Algarve.