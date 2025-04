Rubio le da a Rusia un plazo de "semanas" para demostrar que quiere la paz: "Trump no quiere negociaciones infinitas"

La administración Trump 2.0 envía las primeras señales de que empieza a perder la paciencia con las tácticas dilatorias de Vladímir Putin para retrasar un alto el fuego en Ucrania. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho este viernes tras la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas que Moscú dispone de un plazo de "semanas, no de meses" para demostrar que realmente quiere la paz. De lo contrario, Estados Unidos está dispuesto a revisar su política hacia Rusia, lo que podría traducirse en un endurecimiento de las sanciones.

"Sabremos pronto, en cuestión de semanas y no de meses, si Rusia habla en serio sobre la paz o no. Espero que sea que sí", ha señalado Rubio. "Los ucranianos han mostrado una voluntad de aceptar un alto el fuego completo con el fin de crear espacio para la negociación. En algún momento -bastante pronto, no dentro de seis meses-, Putin deberá tomar una decisión sobre si va en serio sobre la paz o no", sostiene el jefe de la diplomacia norteamericana.

En sus negociaciones por separado con Rusia y Ucrania, Estados Unidos aseguró que las dos partes habían aceptado un alto el fuego parcial que cubriría las infraestructuras energéticas y la navegación en el mar Negro. Sin embargo, Putin se descolgó con nuevas condiciones para aceptar esta tregua, en particular el levantamiento de algunas de las sanciones contra Moscú, algo que la UE rechaza hacer. Rubio ha eludido valorar las condiciones rusas, pero ha insistido en que Trump no va a aceptar una negociación infinita.

"Rusia conoce nuestra posición de que queremos poner fin a la guerra y de sus respuestas sabremos muy pronto si van en serio a la hora de avanzar hacia una auténtica paz o si se trata de una táctica dilatoria. Si es una táctica dilatoria, el presidente no está interesado en ello. Si se trata de arrastrar los pies, el presidente de Trump no va a caer en la trampa de negociaciones infinitas sobre las negociaciones", sostiene el secretario de Estado.

"Pronto sabremos si Rusia va en serio sobre la la paz. Si es que sí, sería estupendo y podremos avanzar hacia la paz. Si es que no, tendremos que reevaluar nuestra posición y decidir qué hacemos al respecto de cara al futuro", ha avisado Rubio.

Trump está negociando con Putin a espaldas de los aliados europeos, que con la excepción del húngaro Viktor Orbán, considera que el presidente ruso no es sincero sobre sus propósitos de paz. En la reunión de este jueves en Bruselas, los ministros de Exteriores han reiterado que Rusia sigue siendo la principal amenaza de la OTAN.

La Alianza Altántica se distancia así del negociador norteamericano para Ucrania, Steve Witkoff, que desató la controversia al elogiar a Putin en una entrevista con Tucker Carlson y asegurar que está interesado en la paz. El propio Trump ha sido mucho más crítico con Zelenski, al que preparó una encerrona en la Casa Blanca, que con Putin, con el que se muestra abierto a llegar a acuerdos y al que no ha incluido en su guerra arancelaria.

"Para el conjunto de la OTAN está claro: Rusia es una amenaza a largo plazo, incluso cuando esta guerra llegue a su fin. Nadie es ingenuo respecto a Rusia", ha asegurado el secretario general de la Alianza Atlántica. "Esto no es sólo un conflicto europeo. Con China, Irán y Corea del Norte apoyando el esfuerzo de guerra de Rusia, es un problema global. Al final, hay una audiencia de una persona observando todo esto: el primer secretario del Partido Comunista de China, Xi Jinping. Quiere saber quién ganará al final, Occidente o Rusia. Y si es Rusia le hará pensar qué puede hacer, porque él también tiene reivindicaciones territoriales" sobre Taiwan, ha dicho Rutte.