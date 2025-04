Hungría desafía a la UE al romper las reglas de la justicia internacional y recibir con honores a Netanyahu

El primer ministro húngaro y líder de la derecha radical europea, Viktor Orbán, vuelve a desafiar a Bruselas al recibir con honores al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y anunciar al mismo tiempo que abandona la Corte Penal Internacional (CPI), que para los europeos constituye "la piedra angular en la lucha contra la impunidad y para ayudar a las víctimas de atrocidades a lograr justicia".

Sin embargo, el caso de Netanyahu ha dejado al descubierto las fracturas internas y la doble vara de medir de los países de la UE con la Corte Penal Internacional. Sobre Netanyahu pesa una orden de detención emitida por La Haya en noviembre de 2024 por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la guerra de Gaza. Una orden que en teoría obliga a los Estados miembros, aunque Orbán no es el único que se niega a ejecutarla llegado el caso de que el polémico político visite su territorio.

Tanto Alemania, como Italia, Francia o Polonia han dejado claro o han dado a entender que no cumplirán el mandato de la CPI con Netanyahu. Una negativa que contrasta con su firme voluntad de ejecutar la orden de la CPI contra Vladímir Putin, que está acusado de crímenes de guerra. En este caso, todos los Estados miembros se han comprometido a seguir el mandato de La Haya. La única excepción es Hungría, que también ha dejado claro que no arrestará en ningún caso al presidente ruso.

"Este ya no es un tribunal imparcial, un tribunal de Estado de derecho, sino un tribunal político. Esto se ha vuelto más evidente a la luz de sus decisiones sobre Israel", ha alegado Orbán en una comparecencia conjunta sin preguntas con Netanyahu. "Usted nos apoya en la UE, nos apoya en la ONU y acaba de adoptar una postura audaz y de principios respecto a la CPI. Es importante que todas las democracias se enfrenten a esta organización corrupta", le ha agradecido el primer ministro israelí.

Ambos han hablado con Donald Trump sobre la decisión de Hungría de abandonar la Corte Penal Internacional y han abordado con él "los próximos pasos que pueden darse sobre este tema". Por su parte, el tribunal ha expresado su preocupación por el paso de Budapest y le ha pedido que reconsidere su salida.

Hasta ahora, los europeos han sido los más firmes defensores de este tribunal y le han apoyado desde su fundación en casi todas las instancias frente a la oposición constante de otras potencias, como Estados Unidos. Todos los Estados miembros han ratificado el estatuto de Roma, que estableció la CPI y entró en vigor en 2002. La UE paga además la mayor parte del presupuesto del tribunal, con sede en la ciudad holandesa de La Haya.

La posición oficial de Bruselas sigue siendo que "la UE apoya a la Corte Penal Internacional y respeta su independencia e imparcialidad". Los Estados miembros deben garantizar "la plena cooperación con el tribunal, incluso mediante la pronta ejecución de las órdenes de detención pendientes", ha dicho una portavoz de la Comisión al ser preguntado por el caso de Hungría. Es una posición que defendió con firmeza el anterior jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, pero su sucesora Kaja Kallas ha optado por un perfil bajo.

Pero entre las grandes potencias de la UE, el Gobierno de Pedro Sánchez es el único que ha garantizado públicamente que arrestaría a Netanyahu si viaja a territorio español. "Vamos a cumplir con todas las obligaciones", dijo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tras conocer la decisión de La Haya. Anunció además entonces una ayuda extra de 1,6 millones al tribunal. En una línea similar están otros países como Bélgica, Irlanda o Países Bajos.

En el extremo contrario, el futuro canciller alemán, Friedrich Merz, ha invitado a Netanyahu a Berlín pese a la orden de detención. "Le he prometido que encontraremos los medios para que pueda visitar Alemania y volver sin ser arrestado. Me parece completamente absurdo que un primer ministro israelí no pueda visitar la República Federal de Alemania", dijo Merz tras su victoria electoral.

El Gobierno de Emmanuel Macron en Francia asegura que mantiene su apoyo sin fisuras a la CPI pero sostiene al mismo tiempo que Netanyahu goza de inmunidad al no ser firmante del Tratado de Roma. "Esta inmunidad se aplica al primer ministro Netanyahu y a los otros ministros (israelíes con órdenes de detención) y debe tenerse en cuenta si la CPI nos pide su detención y entrega", alega el ministerio galo de Exteriores.

Para el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, "el arresto de Netanyahu es inviable, al menos mientras sea primer ministro". También el Gobierno polaco de Donald Tusk aprobó una resolución que desafía a la CPI y en la que se compromete a protegar al primer ministro israelí de cualquier arresto.

"La visita de Netanyahu a Hungría no debe convertirse en un barómetro del futuro de los derechos humanos en Europa. Los líderes europeos y mundiales deben poner fin a su vergonzoso silencio e inacción, y exigir a Hungría que detenga a Netanyahu durante una visita que ridiculiza el sufrimiento de las víctimas palestinas del genocidio israelí en Gaza", ha denunciado Amnistía Internacional en un comunicado.