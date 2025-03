Lukashenko prorroga su tiranía y es investido presidente de Bielorrusia hasta 2030 tras la farsa electoral de enero

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ha jurado este martes su cargo en su séptimo mandato ininterrumpido al frente del país tras las elecciones presidenciales del pasado 26 de enero, consideradas por la UE una farsa al no ser "libres ni justas".



"Vuestro presidente nunca os abandonó ni os abandonará, no os traicionará y no huirá. Sois toda mi vida", ha afirmado durante la ceremonia de investidura en el Palacio de la Independencia de Minsk, al jurar sobre la Constitución de su país, que lleva gobernando desde 1994 y en que lo hará hasta 2030.



En cuanto a su reelección afirmó que "esta victoria no es solo mía, la del presidente, sino también la de millones de bielorrusos", declaró.



"El 26 de enero hemos pasado por otra encrucijada histórica, lo hicimos con seguridad y sabiduría, sin apartarnos del camino en el que llevamos ya un tercio de siglo", señaló el mandatario.



En referencia a las protestas masivas que tuvieron lugar en verano de 2020 y al descontento subyacente ante la autoritarismo del país, Lukashenko dijo que "no permitirá utilizar la libertad de expresión como una maza para destruir el propio país".

Señala a EEUU

"Lo tenemos todo en orden en cuanto a la libertad de prensa y democracia tenemos más que quienes se proclaman sus defensores", declaró. También relacionó las protestas contra su reelección y fraude electoral con financiación estadounidense.



"Las investigaciones de la nueva administración (del presidente de Estados Unidos, Donald Trump) han desvelado evidentes casos de financiación por parte de USAID (Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional) y NED (Fundación Nacional para la Democracia) de golpes de Estado y revoluciones de color en todo el mundo, incluyendo en Bielorrusia en 2020", aseguró.



Calificó las protestas de "motín" y dijo que a pesar de "vender la patria a cambio de becas" y "pedir sanciones y bombas a sus amos", estas hicieron al Gobierno más fuerte y le enseñaron a los bielorrusos a "valorar y defender aquello que tienen".



El presidente se refirió a todos los problemas sufridos por Bielorrusia, como la situación económica, la pandemia, las protestas y demás, como "resultado de los juegos globales de aquellos que se creen con el derecho a dictar la voluntad a todo el mundo".



Según la Comisión Electoral de Bielorrusia, Lukashenko ganó las últimas elecciones con un 86,82% de los votos.