Sánchez se aleja del rearme de la Unión Europea, habla de "tecnología de doble uso" y propone aliarse con China

Para Pedro Sánchez, la política europea de repente ha dejado de ser el refugio al que acudía para escapar del bloqueo en España y ponerse el traje de estadista de talla internacional. En un momento en que la defensa se ha convertido en la prioridad absoluta para una UE acechada por la amenaza de Rusia y el ninguneo de Donald Trump, el presidente del Gobierno se ha quedado fuera de juego debido al rechazo de sus socios al aumento del gasto militar y su tibieza con Ucrania. De ocupar la centralidad en Bruselas durante su primer mandato, Sánchez se aleja del consenso europeo sobre la urgencia del rearme del continente.

El aislamiento del presidente del Gobierno se ha visto en el Consejo Europeo celebrado este jueves en Bruselas, donde los líderes europeos se han fijado como meta alcanzar la independencia militar en 2030. En plena fractura de su Ejecutivo en el Congreso, Sánchez ha criticado a Ursula von der Leyen por haber bautizado como ReArmar Europa su plan para movilizar 800.000 millones de euros para fortalecer la defensa del continente. Un nombre que por otro lado describe perfectamente el objetivo de esta iniciativa.

"No me gusta el término rearmar. Me parece que es una aproximación incompleta del desafío que tenemos por delante. De hecho, la defensa no solamente se puede explicar en un paraguas mucho más amplio que es el de la seguridad", ha dicho Sánchez en lo que se ha interpretado como un gesto para apaciguar a su socio de coalición, Sumar. Aunque no la ha nombrado directamente, se trata de su primer choque público con la presidenta de la Comisión, con la que siempre ha presumido de tener una excelente relación.

Reuters La UE se fija como meta alcanzar la independencia militar en 2030 con una brecha creciente entre Norte y Sur

Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno se ha alineado con las tesis de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que desde el principio pidió cambiar el nombre ReArmar Europa por considerarlo "engañoso para los ciudadanos". Una extraña pareja teniendo en cuenta que Meloni es una de las líderes de la derecha radical europea, mientras que Sánchez se convertirá en el máximo representante de la familia socialista una vez que Olaf Scholz salga de escena.

Sánchez y Meloni han sido los dos únicos líderes que se han quejado de ReArmar Europa. "Otros no son tan sensibles ante este nombre", explican fuentes comunitarias. Von der Leyen no se plantea cambiar la denominación del plan porque "en el fondo es lo que es". Eso sí, la presidenta de la Comisión ya ha añadido nuevas siglas (SAFE, Preparación 2030) para tratar de diluir el impacto.

La gran paradoja es que Von der Leyen presentó ReArmar Europa, el pasado 4 de marzo y los líderes europeos lo debatieron por primera vez en la cumbre de emergencia del 6 de marzo. En aquel momento, Sánchez no planteó ninguna objeción al nombre. Sólo se ha acordado de atacarlo el mismo día en que el Gobierno se partía en el Congreso: Sumar ha votado que España salga de la OTAN y contra el gasto militar que reclama la UE.

"Creo que hay que hacer pedagogía en cuanto a que ahora mismo, cuando hablamos de seguridad y de defensa, estamos fundamentalmente hablando de tecnología. Estamos hablando de tecnología. Y en muchas ocasiones estamos hablando de tecnología de doble uso. Porque los drones que se pueden invertir y fabricar en el continente europeo son de doble uso", sostiene Sánchez.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, conversa con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante el Consejo Europeo de este jueves en Bruselas Unión Europea

En el Consejo Europeo, el presidente del Gobierno ha fracasado en su intento de ampliar la definición de gasto militar, con el fin de incluir otras partidas como la ciberseguridad, la protección de las fronteras, la lucha antiterrorista o la respuesta de protección civil a la crisis climática. Con este relleno, Sánchez pretendía cumplir el objetivo de la OTAN de dedicar al menos el 2% del PIB a inversión en defensa (ahora apenas llega al 1,28%) sin hacer más esfuerzos y sin provocar la ira de su socio de coalición y sus aliados parlamentarios.

"Debemos evitar que todo se convierta de repente en 'defensa'", ha replicado en una entrevista el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis. Algunos Estados miembros son menos diplomáticos y tachan fuera de micro de "poco seria" o directamente "absurda" la definición "ampliada" de gasto militar que defiende Sánchez. "Es otro intento de Sánchez de encontrar la manera de pagar otras cosas mientras afirma que es parte de la financiación para defensa", señala otro alto funcionario de la UE.

El presidente del Gobierno tampoco ha tenido éxito en su intento de lograr ayudas "a fondo perdido" dentro del nuevo fondo de defensa de 150.000 millones que ha planteado Von der Leyen, que de momento sólo incluye préstamos a devolver, que engordan la deuda pública. "Para la presidenta la prioridad era avanzar allí donde sea posible. Su propuesta sólo necesita el apoyo del Consejo y puede aprobarse muy rápidamente. Desde el momento en que se empieza a hablar de subvenciones, todo se vuelve mucho más complicado", alegan fuentes comunitarias para justificar su negativa.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante su rueda de prensa de este jueves en Bruselas Unión Europea

De hecho, el club de los frugales ha reiterado este jueves su rechazo frontal a una nueva ronda de endeudamiento mancomunado europeo, siguiendo el modelo de los fondos Next Generation. "Nos oponemos a los eurobonos. No es nuevo, es lo que decimos siempre", ha reiterado este jueves el primer ministro holandés, Dick Schoof. "La sostenibilidad de la deuda es importante, debe haber equilibrio financiero, que la solidez financiera es importante", ha insistido.

Sin embargo, en este capítulo, Sánchez cuenta con el apoyo de otros países del sur como Italia, Grecia o incluso Francia, que comparten con España su elevado nivel de deuda pública que limita su margen presupuestario para disparar el gasto militar.

"Quizá debemos ser más ambiciosos. Debemos discutir seriamente la posibilidad de una facilidad de endeudamiento conjunto que ofrezca subsidios a los Estados miembros con el fin de tomar decisiones en materia de industria de defensa", ha reclamado el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. También Meloni ha pedido "instrumentos europeos verdaderamente comunes que no pesen directamente sobre la deuda de los Estados".

El primer ministro holandés, Dick Schoof, que lidera el 'club de los frugales', durante la cumbre de Bruselas Unión Europea

En cambio, el presidente del Gobierno también está bastante aislado en la UE en su propuesta de una nueva alianza con China, en un momento en que la mayoría de Estados miembros apuesta por una política de reducción de riesgos por el apoyo de Pekín a Rusia. Sánchez ha anunciado una nueva visita a Pekín en abril, para celebrar el 20 aniversario de la asociación estratégica entre China y España. En su anterior viaje al gigante asiático en septiembre de 2024, Bruselas ya acusó al presidente del Gobierno de "debilitar" a la UE por cuestionar los aranceles a los coches eléctricos chinos.

"Nosotros vamos a trabajar activamente por entendernos con el sur global, y particularmente con una gran potencia como China. Creo que tenemos muchas cosas que trabajar comúnmente, y desde luego no solamente desde el plano bilateral, sino también desde el plano del entendimiento entre la Unión Europea y China. España va a contribuir constructivamente a ello", ha dicho Sánchez.