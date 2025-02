La UE avisa de que responderá "de manera firme e inmediata" a los aranceles de Trump, pero pide seguir el diálogo

La Comisión de Ursula von der Leyen, responsable de la política comercial común de la UE, ha avisado este miércoles de que responderá "de forma firme e inmediata" si Donald Trump cumple su amenaza de imponer un recargo arancelario general del 25% a todas las importaciones comunitarias. Pero Bruselas sigue apostando por mantener el diálogo y evitar a toda costa una guerra comercial que según sostiene perjudicaría a todo el mundo.

"Como hemos dicho, la UE reaccionará de forma firme e inmediata contra las barreras injustificadas al comercio libre y justo, incluso cuando se utilizan aranceles para tumbar políticas legales y no discriminatorias", ha dicho el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill. Eso sí, no ha dado ningún detalle sobre las modalidades ni el calendario de las represalias de Bruselas.

Al mismo tiempo, la Comisión Europea ha puesto en valor la importancia económica del vínculo transatlántico. "Debemos trabajar juntos para preservar estas oportunidades para nuestra gente y nuestras empresas. No unos contra otros. Europa es sinónimo de diálogo, apertura y reciprocidad. Estamos listos para colaborar si (Trump) sigue las reglas", ha señalado el portavoz.

El Ejecutivo comunitario también ha salido a rebatir la tesis de Trump según la cual "la UE se creó para joder a Estados Unidos". "La Unión Europea es el mercado libre más grande del mundo. Y ha sido una bendición para Estados Unidos", sostiene Bruselas.

"Al crear un mercado único grande e integrado, la UE ha facilitado el comercio, reducido los costes para los exportadores de Estados Unidos y armonizado las normas y los estándares en 27 países. Como resultado, las inversiones de Estados Unidos en Europa son muy rentables", ha argumentado el portavoz.

"Las empresas estadounidenses han podido invertir y generar ingresos sustanciales precisamente porque la UE es un mercado grande y unificado que es bueno para los negocios. Y este es también un factor clave que contribuye al comercio transatlántico de bienes y servicios, que asciende a más de 1,5 billones de dólares anuales: la mayor relación bilateral de comercio e inversión del mundo", recuerda Bruselas.

El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, se reunió la semana pasada en Washington durante cuatro horas con sus homólogos estadounidenses, Howard Lutnick, Jameson Greer y Kevin Hasset. A ellos les dijo que si bien Bruselas protegerá en todo momento los intereses comunitarios, su prioridad es "buscar un diálogo constructivo con el fin de evitar el dolor innecesario" de una guerra comercial.

Sefcovic también repitió que la UE está dispuesta a aumentar sus compras de gas natural licuado de Estados Unidos. El comisario de Comercio alega que aunque Trump se centra siempre en el déficit comercial de Estados Unidos con la UE en mercancías, lo cierto es que los norteamericanos tienen un superávit considerable en el sector servicios, impulsado por los gigantes tecnológicos de EEUU.

El resultado global es un déficit de apenas 50.000 millones de euros, el 3% del comercio total. "No es algo que no podamos superar. Si queremos resolver estos 50.000 millones, podemos hacerlo relativamente rápido. Sólo tenemos que seguir hablando, aprovechar el impulso y centrarnos en una agenda positiva, y no en represalias y contrarrepresalias", sostiene Sefcovic.

Según los datos de Bruselas, los arances de EEUU a la UE ascienden de media al 1,4%, mientras que el nivel general de recargos de la UE a las importaciones estadounideses es inferor al 0,9%, mientras que el 70% de productos que llegan a Europa están libres de tarifas.