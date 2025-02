Alemania en vilo: la alta participación y el caos del voto por correo pueden impulsar a la extrema derecha

Los alemanes están votando como nunca antes. La participación ha aumentado en casi todos los estados del país, una muestra de la polarización que se vive estos días. Hasta mediodía, la participación se había duplicado en Turingia, el estado del este alemán donde, el pasado septiembre, Alternativa por Alemania (AfD) obtuvo una victoria histórica con el 32,8% de los votos. En 2021 un 24% de los turingios habían votado hasta las doce, y ahora ya había votado el 44%. En tres estados, Hamburgo, Schleswig-Holstein y Baja Sajonia la participación fue ligeramente más baja que en los últimos comicios.

La última encuesta del instituto INSA da una victoria a los cristianodemócratas con el 29,5%, seguidos de la AfD con el 21%. En tercer lugar quedaría el Partido Socialdemócrata del canciller Olaf Scholz, con el 15%, seguido de cerca por Los Verdes (Bündnis 90/Die Grünen) con el 12,5%. El Partido Liberal se quedaría fuera del parlamento con el 4,5%, mientras que Die Linke subiría al 7,5%, y su escisión, el partido de Wagenknecht, entraría por un margen ajustado con el 5%.

En las últimas elecciones al Bundestag, celebradas el 26 de septiembre de 2021, la participación electoral se situó en el 76,6%, una cifra muy similar a la registrada en los anteriores comicios de 2017. Era la primera vez que no se presentaba la excanciller Angela Merkel, quien gobernó durante dieciséis años. Los resultados de las elecciones siguen siendo una incógnita en la, hasta ahora, mayor economía de la Eurozona.

Sin embargo, y dado que hay partidos que están en la frontera de poder entrar en el parlamento debido al umbral del 5% de los votos, habrá que esperar para ver qué sucede con el voto por correo, con el que, al parecer, ha habido problemas masivos. En muchos puntos del país ha habido reclamaciones porque las papeletas no han llegado a tiempo y han sido recogidas por la autoridad competente.

Al parecer, las irregularidades con el voto por correo pueden beneficiar al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) de forma indirecta, ya que dicho voto suele apostar menos por dicha formación y más por otros partidos. El motivo es que la AfD aconseja a sus votantes no hacerlo por correo por miedo a un posible fraude electoral, al estilo de las acusaciones del estadounidense Donald Trump. Además, el número de alemanes que vota por correo no deja de aumentar: en las elecciones de 2021 más del 47%, unos 22 millones de votos, fueron enviados por correo.

El voto en el exterior, en entredicho

En esta ocasión, los residentes fuera del territorio nacional solo tuvieron dos semanas para completar el proceso de solicitud del voto, en lugar de las seis semanas habituales. El interés de los residentes en el extranjero por las elecciones ha aumentado sobremanera en esta ocasión. Alrededor de tres millones y medio de alemanes viven en el extranjero, aunque no todos tienen derecho al voto. Algunos, porque son menores de edad, y otros, porque llevan más de 25 años viviendo fuera del país.

En algunas embajadas se ha habilitado un servicio propio de envío exprés extraordinario para garantizar que las papeletas llegan a tiempo. Sin embargo, en muchos casos éstas aún no habían llegado a los propios votantes.

Para estas elecciones, se ha registrado a 213.000 personas que quieren votar. En 2021, solo se habían registrado unos 129.000, casi la mitad. Entre dichos votantes en el extranjero se encuentran los soldados que están en misiones en el exterior, como los estacionados desde hace unos meses en Lituania. Al parecer, allí no habrá urnas en las que puedan votar, y el Ministerio de Defensa explicó al diario Bild que los soldados que lo deseen y no hayan recibido el voto por correo podrán tomarse tres días de descanso para ir a casa y poder votar.

No sería la primera vez que se repite una elección por irregularidades, aunque sea parcialmente. Más de 400 mesas electorales tuvieron que repetir el procedimiento tras la elección de 2021, aunque el resultado no afectó al conjunto. El problema es tal que incluso el embajador alemán en Londres ha asegurado que no recibió los documentos para poder ejercer su derecho al voto. Miguel Berger, que así se llama, expresó en la red social X: "Los plazos se calcularon de manera demasiado ajustada, los procedimientos son demasiado burocráticos. Es urgente una reforma".

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, se disculpó de forma indirecta por el caos al ejercer su voto a las diez, junto a su esposa, Elke Büdenbender, y aludió al breve tiempo de preparación de las elecciones federales tras la convocatoria anticipada, una circunstancia poco común en Alemania, un país que hasta ahora se ha caracterizado por tener un sistema político muy estable.