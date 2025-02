El último parte de salud del Papa Francisco informa de que "ha descansado bien" pero "no está fuera de peligro"

El Papa Francisco "descansó bien" durante la noche en el hospital A. Gemelli donde el pontífice se encuentra ingresado desde el pasado día 14 de febrero, según ha informado esta mañana la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en su último boletín informativo.

En una conferencia de prensa en el hospital Gemelli de Roma, el viernes por la tarde, el doctor Sergio Alfieri, jefe del equipo que cuida al Papa, y el doctor Luigi Carbone, vicedirector del servicio sanitario del Vaticano, hablaron durante unos cuarenta minutos ante una sala llena de periodistas.

Alfieri afirmó que "si le preguntas a él si está fuera de peligro la respuesta es no, si después nos preguntas si su vida está en peligro la respuesta es no". Bergoglio "no está postrado en cama", come regularmente y "con apetito" todos los días.

El Papa sigue trabajando todos los días como así demuestran las firmas de documentos y los nombramientos que publica la Santa Sede y no ha perdido el sentido del humor, como también confirmó el miércoles la primera ministra italiana Giorgia Meloni cuando acudió al hospital a visitar al pontífice.

La pareja de médicos aseguraron que Francisco estará una semana más hospitalizado por lo que su agenda de actos públicos queda suspendida hasta marzo. De este modo, será la segunda semana consecutiva que no dirigirá la oración del domimgo, sin embargo, difundirá un texto en su lugar, según ha confirmado el Vaticano.

Cabe destacar que "el Papa Francisco no está en peligro de muerte", pero tampoco está completamente "fuera de peligro".

El doctor Alfieri destacó que el Papa no está conectado a un respirador, aunque todavía tiene dificultades para respirar y, en consecuencia, mantiene limitados sus movimientos físicos.

Cuando un periodista les preguntó cuál era su mayor temor, los médicos señalaron que existe el riesgo de que los gérmenes presentes en las vías respiratorias del Papa puedan entrar en su torrente sanguíneo, causando sepsis.

El Dr. Alfieri dijo, sin embargo, que confiaba en que el Papa Francisco dejaría el hospital en algún momento y regresaría a Casa Santa Marta en el Vaticano, con la condición de que cuando lo haga, sus problemas respiratorios crónicos persistirían.

Especulaciones

El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó este sábado en Il corriere della Sera que hablar de una renuncia es "una especulación inútil. Ahora pensamos en la salud del Santo Padre, en su recuperación, en su regreso al Vaticano: éstas son las únicas cosas que cuentan".

El "número dos" del Vaticano aseguró que "Gracias a Dios, las noticias que llegan de Gemelli son alentadoras y el papa se está recuperando".

"Se le ha enviado documentación y esto significa que está evolucionando bien", subraya Parolin, quien, respecto a una posible visita suya, añadió que "es mejor que permanezca protegido y que tenga el menor número posible de visitas, para poder descansar y hacer así más eficaces las terapias a las que se está sometiendo".

Respecto a los rumores de reuniones de cardenales y noticias falsas, el secretario de Estado aseguró: "Honestamente, debo decir que no sé si existen tales maniobras y trato, en todo caso, de mantenerme al margen"

Por otra parte, observó, "creo que es bastante normal que en estas situaciones puedan difundirse rumores incontrolados o se haga algún comentario inapropiado: ciertamente no es la primera vez que sucede. Pero no creo que haya ningún movimiento en particular, y hasta ahora no he oído nada parecido".