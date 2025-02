Zelenski acusa a Trump de vivir en la "desinformación": "No se puede blanquear a los rusos como si fuesen dinero"

Volodímir Zelenski no ha tardado en responder a Donald Trump, quien le ha achacado la responsabilidad de la guerra de Ucrania por no querer llegar a un acuerdo con Vladímir Putin. "Desafortunadamente, el presidente Trump, con todo el respeto para él como líder de un país al que respetamos mucho, vive en una burbuja de desinformación procedente de Rusia", ha dicho el mandatario ucraniano este miércoles en una rueda de prensa en Kiev. "Me gustaría que haya más verdad en su equipo".

Zelenski ha desmentido las palabras de Trump de que solo cuenta con el apoyo del 4% de los ciudadanos de su país y le ha recordado que las últimas encuestan proyectan un respaldo del 58%. "Si alguien me quiere sustituir ahora no va a funcionar", ha zanjado. El presidente estadounidense reiteró este martes la necesidad de unas elecciones en Ucrania ya que el mandato para el que fue elegido Zelenski se acabó el pasado abril. Por esta misma razón, Putin asegura que es un mandatario "ilegítimo". Sin embargo, la Constitución de Kiev no permite convocar a sus ciudadanos a las urnas con la ley marcial declarada.

En otro mordaz comentario dirigido a contrarrestar las referencias (falsas) de Trump a las encuestas de opinión, Zelenski ha asegurado que hacer todas las concesiones que reclama Rusia cuenta con el apoyo de solo el 1% de la población ucraniana. "Eso responde a todas las preguntas", ha subrayado minutos antes de reunirse con Keith Kellogg, el enviado especial de EEUU para Ucrania y Rusia, a quien ha invitado a hablar con los ucranianos de a pie para impregnarse de sus verdaderas impresiones sobre sus líderes.

Donald Trump y Volodímir Zelenski, reunidos en la Torre Trump el pasado septiembre. Reuters

Además, ha incidido, a raíz de las chocantes declaraciones del mandatario estadounidense, en que Rusia sigue siendo "la parte culpable" y que "no se puede blanquear a los rusos como si fueran dinero" y "encubrir" su responsabilidad en el estallido de la guerra. "Puede que piensen que todo se puede resolver con acuerdos. Es imposible. Nadie en Ucrania confía en Putin. Necesitamos garantías de seguridad claras", ha sentenciado.

Zelenski ha lamentado que EEUU esté "ayudando a Putin a salir del aislamiento" internacional al que se había visto relegado por la invasión del país vecino hace ya tres años. "Esto no es positivo para Ucrania y los rusos están felices porque estas conversaciones se centran en ellos", ha añadido sobre la reunión de este martes en Riad entre diplomáticos de Moscú y Washington.

En el plano económico, Zelenski ha querido arrojar luz sobre la dimensión de la ayuda brindada por EEUU a su país: hasta ahora Washington ha proporcionado a Kiev 67.000 millones de dólares en armamento y 31.500 millones adicionales para labores de reconstrucción de ciudades e infraestructuras. Por lo tanto, ha descartado entregar a Trump minerales de las tierras raras por un valor de 500.000 millones: "Estoy protegiendo a Ucrania. No puedo venderla, no puedo vender nuestro Estado". No obstante, ha reconocido estar dispuesto a trabajar "en un documento serio" si hay "garantías de seguridad".

El mandatario ucraniano ha reiterado que la "mayor garantía" de seguridad para su país reside en integrarse en la OTAN, una línea roja marcada a fuego por Moscú, y ha desvelado conversaciones en marcha con sus aliados europeos para incrementar la financiación del Ejército de Kiev.