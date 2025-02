Europa discute en París la necesidad de llevar tropas de paz a Ucrania ante el ninguneo de Trump en las negociaciones

Dar una respuesta conjunta y contundente a Donald Trump es la prioridad para los líderes europeos que, junto a la cúpula comunitaria y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunirán de urgencia esta tarde de lunes en París. Ha sido el presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha convocado la cumbre, de carácter informal. Pero si alguien ha roto el hielo, ha sido el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quien ha puesto sobre la mesa la posibilidad de enviar tropas a Ucrania.

En concreto, el premier británico ha ofrecido el envío de soldados como parte de una fuerza de pacificación para "dar garantías de seguridad a Ucrania". "Esto incluye un mayor apoyo para el ejército ucraniano, pero también significa estar dispuesto a contribuir a las garantías enviando nuestras propias tropas al terreno si fuese necesario", ha explicado el líder laborista en un artículo publicado en exclusiva en The Telegraph.

La idea no es nueva —ya Macron barajó esa posibilidad a inicios del año pasado—, pero el escenario internacional es totalmente diferente. Principalmente porque Donald Trump, que lleva menos de un mes en la Casa Blanca, trata de aislar a la Unión Europea en sus negociaciones con Vladímir Putin para alcanzar la paz en Ucrania. A pesar de que el bloque, junto al Reino Unido y Noruega, ha llevado el peso del apoyo económico a Kiev, según el Instituto Kiel, el apoyo militar ha sido asumido por Estados Unidos. Y a pesar, también, de que excluir a Europa de la mesa de negociación beneficia a Rusia.

En este sentido, Starmer, consciente desde su llegada a Downing Street de que cualquier acercamiento a la UE tras el brexit debía basarse en la cooperación en materia de defensa, ha propuesto debatir sobre la posibilidad de enviar boots on the ground (tropas sobre el terreno, como se conoce esta expresión en inglés). Con ello, espera que otros países se sumen al esfuerzo para hacer frente a lo que ya representa una amenaza existencial para la UE. Porque si algo ha dejado claro Trump, es que Washington ya no asumirá la responsabilidad de la defensa de Europa, lo que obliga al Viejo Continente a tomar las riendas de su propia seguridad.

Suecia y Alemania, no lo descartan

Algunos países, como Suecia, ya se han pronunciado sobre lo que hasta hace poco era un tabú. La ministra de Asuntos Exteriores del país nórdico, Maria Malmer Stenergard, no ha descartado enviar un contingente, aunque ha subrayado que primero es necesario negociar una paz justa y duradera que respete el derecho internacional y la soberanía de Ucrania, y que impida a Rusia volver a atacar. "Cuando haya paz, deberá mantenerse, y en ese contexto nuestro Gobierno no excluye nada", ha declarado Stenergard a la emisora pública Radio de Suecia.

"Si se da el marco, Alemania no dudará". Esta ha sido la respuesta que ha ofrecido un portavoz del Ministerio de Defensa alemán cuando se le ha preguntado al respecto. Una respuesta que ha venido acompañada de cierta cautela, ya que desde el país, que este fin de semana se enfrenta a unas elecciones cruciales, nadie se atreve a hablar de una contribución exacta.

Por su parte, Polonia, que es el socio de la OTAN que más gasta en Defensa, se ha desmarcado de la propuesta. Antes de la cumbre de urgencia en París, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha asegurado que no enviará soldados. Asimismo, también ha rechazado formar una alternativa a la OTAN.

"Polonia ayudará a Ucrania como ha hecho hasta ahora: organizativamente, de acuerdo con nuestras capacidades financieras, en términos de ayuda humanitaria y militar", ha explicado Tusk. "No tenemos planeado enviar soldados polacos. Si algunos países quieren dar a Ucrania garantías de seguridad, deben asegurarse de que tienen la capacidad de implementar esas garantías".