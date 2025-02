Macron convoca de urgencia a líderes europeos ante la ofensa de Trump de excluirles de la negociación sobre Ucrania

Esta semana que termina, con la Conferencia de Seguridad de Múnich como protagonista principal, parece que será la semana en la que todo ha cambiado en el orden mundial con Estados Unidos 'tutorizando' una posible paz entre Rusia y Ucrania dando de lado a Europa, a la OTAN y a la propia Ucrania.

Ante las palabras de JD Vance, en las que ninguneó a la Unión Europea asegurando que será Trump y Estados Unidos quienes encabezarán las negociaciones con Putin mientras que "Ucrania y la OTAN tendrán un papel secundario", Macron ha convocado a los aliados europeos.

Fuentes de Moncloa confirman a EL ESPAÑOL que todavía no se les ha comunicado una fecha para la reunión y que España decidirá si acudir "en función del cómo, cuándo y para qué".

Tanto es así que las reuniones de las últimas horas, en encuentros bilaterales enmarcados en la cumbre de Múnich, han llevado a Zelenski a asegurar que "el éxito es posible".

"Hemos empezado a trabajar con el equipo del presidente Trump y ya sentimos que el éxito es posible", escribió en sus redes sociales, tras dos maratonianas jornadas de intervenciones ante líderes europeos y estadounidenses y una intensa agenda de reuniones con diferentes políticos y, sobre todo de EE.UU. como el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado para la guerra en Ucrania, Keith Kellog.

Zelenski indicó que Estados Unidos es visto ahora en el mundo como una fuerza que no solo puede detener la guerra, sino también ayudar a garantizar la fiabilidad de la paz después de un alto el fuego. Tal vez, la opinión del líder ucraniano venga espoleada por la intervención de Trump en el conflicto de Gaza.

Trabajar por la paz

En Múnich, Zelenski y JD Vance acordaron trabajar por una paz duradera mientras que los líderes europeos observaban desde los márgenes el encuentro y con cierta inquietud por cómo el Viejo Continente quedaba excluido de los planes de EE.UU., tanto en la mesa de negociaciones como de las consultas previas.

Kellog dijo la víspera en un acto paralelo a la Conferencia de Seguridad que Europa no podrá participar directamente en las negociaciones de paz, si bien puede proponer ideas y sugerencias.

Ante estas palabras y los gestos de Estados Unidos hacia Bruselas, la tónica general de los ministros europeos ha sido la de mantenerse unidos en un bloque común con un lema: "No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania y no se puede decidir nada sobre la seguridad europea sin Europa". Estas palabras las pronunció Albares el pasado miércoles, pero también hoy, el secretario de Comercio británico, Jonathan Reynolds, aseguraba en una entrevista con la BBC que "no puede haber una paz duradera" sin la participación de las naciones europeas y de Ucrania.

También Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores alemana, cree que "no se puede adoptar ninguna decisión sobre Ucrania sin Ucrania. Por eso, los asuntos discutidos en el último mes para llegar a una paz han tenido en cuenta a Ucrania", resaltó.

Su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, incidió en que los ucranianos son "dueños de los parámetros de una negociación de paz" con los rusos porque son "un pueblo soberano".

Y, por supuesto, Zelenski. El presidente ucraniano recalcó, pese a las negociaciones que ha mantenido con EEUU que Europa debe tener claramente una voz, al escribir que "la paz real es posible alcanzarla: Ucrania, Estados Unidos y Europa. Esta es nuestra seguridad común", enfatizó.

También dijo que espera una pronta visita de Kellogg a Ucrania para seguir estudiando la situación y encontrar vías para que el presidente Trump adopte "decisiones firmes y verdaderamente pacificadoras".

El jefe de Estado de Ucrania explicó que los dos equipos trabajan "con gran detalle y esmero en un acuerdo especial" entre Kiev y Washington "que fortalecerá definitivamente a Estados Unidos y Ucrania", si bien no reveló de qué acuerdo se trata.

Macron convoca una reunión urgente

Ante el ninguneó por parte de Estados Unidos, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado a los aliados europeos para celebrar una reunión informal para tratar sobre Ucrania, aunque no se ha decidido nada en esta etapa.

Según recoge Reuters, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, confirmó que el presidente francés, Emmanuel Macron, había convocado a una cumbre de líderes europeos en París pero, fuentes del Gobierno de Sánchez, aseguran a este periódico que todavía no se les ha comunicado una fecha para la reunión y que España decidirá si acudir "en función del cómo, cuándo y para qué".

"Estoy muy contento de que el presidente Macron haya convocado a nuestros líderes a París y espero que se tomen esto muy en serio", en principio, la reunión se producirá la próxima semana y todavía no está claro si la invitación se enviaría sólo a los estados miembros y si el presidente ucraniano, Volodimr Zelenski, sería invitado.

El canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro británico Keir Starmer y el primer ministro polaco, Donald Tusk, han confirmado su participación.

Para rebajar las tensiones, el ministro francés de Exteriores, dijo que tras hablar con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el plan de EEUU sobre Ucrania "aún se está formando".

La oficina del 'Premier' británico quiere eregirse como "árbitro" para "garantizar que Estados Unidos y Europa se mantengan unidos", dijo Starmer en un comunicado publicado por Downing Street. "No podemos permitir que ninguna división en la alianza nos distraiga de los enemigos externos a los que nos enfrentamos".

Pero parece que EEUU sigue con su plan y el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, entregó el pasado día 12 en Kiev a Zelenski un borrador de un acuerdo para garantizar la continuidad de la ayuda estadounidense a Kiev a cambio de acceso a minerales críticos de las tierras raras que posee Ucrania por un monto de 500.000 millones de euros.

"No he permitido a los ministros firmar el acuerdo porque, en mi opinión, no está preparado para protegernos a nosotros, a nuestros intereses", declaró Zelenski a los medios en Múnich, según el periódico Kyiv Independent.

"Podemos considerar cómo distribuir los beneficios (del acuerdo sobre recursos minerales) si está vinculado a un acuerdo de seguridad", añadió el presidente ucraniano, quien recalcó que el borrador no incluye garantías de seguridad y que hay que tener en cuenta que las reservas no son suyas, sino del pueblo ucraniano.