Rutte presiona a los países aliados de la OTAN para que alcancen el 2% del PIB en Defensa "antes de verano"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha instado este miércoles a los aliados que aún no han llegado al objetivo de destinar el 2% de su PIB en Defensa a que lo hagan "antes del verano", según recoge la agencia Reuters. Entre otras cosas porque el nuevo compromiso de gasto en Defensa se decidirá a lo largo del año y será "considerablemente" superior al 2%.

"Estamos seguros ahora, nuestra disuasión y defensa es fuerte en este momento, pero no en cuatro o cinco años si no tomamos algunas decisiones difíciles este año. Los (aliados) que aún no están en el 2%, por favor, lleguen antes del verano", ha subrayado Rutte durante una rueda de prensa previa a la reunión de los ministros de Defensa de la Alianza que se reunirán mañana en París.

Actualmente, España es el país de la OTAN que menos proporción de su PIB gasta en Defensa este año, ya que apenas alcanza el 1,3%.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.