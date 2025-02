Un vídeo de Donald Trump Jr. cazando patos en la laguna protegida de Venecia desata la indignación en Italia

Un vídeo de Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, cazando en la laguna de Venecia (norte) está causando indignación en Italia, donde los Verdes han presentado una petición para que el ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pichetto Fratin, acuda a dar explicaciones al Parlamento.



Las imágenes del primogénito del mandatario disparando a las aves en una supuesta zona protegida de la famosa laguna veneciana con un grupo de amigos, publicadas en una web estadounidense, ya ha sido objeto de críticas en el Consejo regional del Véneto, cuya capital es Venecia, por parte del diputado regional Andrea Zanoni, de Europa Verde, recoge Efe.



Zanoni ha presentado una denuncia contra Donald Trump júnior ante los carabineros forestales de Mestre por abatir aves protegidas, lo que conllevaría un delito de naturaleza penal además de administrativa, según los medios locales.



Según el político, las escenas en las que aparece el hijo de Trump "disparando a varios patos" fueron "probablemente filmadas recientemente en Valle Pirimpie, en Campagna Lupia", que es "un área protegida por la normativa europea y forma parte de un lugar Natura 2000 de la UE, como Zona Especial de Conservación denominada laguna media-baja de Venecia".



Además, destaca que en un fotograma se ve al hijo de Trump "mientras describe los patos abatidos, entre los que se ve en primer plano un Casarca (Tadorna ferrugginea), un pato muy raro en toda Europa de color casi totalmente naranja óxido. Se trata de una especie protegida en toda Europa por la Directiva de Aves de la UE y, por supuesto, por la ley italiana", que "en su artículo 30 sanciona su 'sacrificio y retención'".



El pasado diciembre, Donald Trump Jr. estuvo en Venecia de vacaciones con su nueva pareja y un grupo de amigos y participó en una cacería en la laguna, según los medios locales, mientras el diputado recuerda que la caza está prohibida para los no residentes en Italia.



La controversia también llegará al Parlamento italiano, a petición de Alianza Verdes Izquierda (AVS): "Pedimos al ministro de Medio Ambiente, Pichetto Fratin, que explique lo sucedido, dado que la matanza de especies protegidas es un delito, y si es cierto que Donald Trump Jr., hijo del presidente de EE. UU., estaba entre esos participantes", afirmó la diputada Luana Zanella.



También los diputados del Movimiento 5 Estrellas (M5S) en la Comisión de Agricultura se han mostrado "dispuestos a presentar una denuncia ante la Fiscalía y a llevar el caso al Parlamento con una pregunta parlamentaria al ministro Pichetto Fratin".



"Creemos que el tan cacareado papel internacional de Italia y las buenas relaciones del Gobierno de (la primera ministra, Giorgia) Meloni con la administración Trump no pueden de ninguna manera convertir nuestro país en el jardín personal del presidente estadounidense y su familia, ni en su finca de caza", añadieron Alessandro Caramiello, Susanna Cherchi y Sergio Costa, en declaraciones recogidas por Efe.



Por su parte, Pichetto Fratin ha asegurado que se ha enterado del vídeo por los periódicos."También he leído la noticia esta mañana, pero no sé nada al respecto, ni cuándo ocurrió ni cómo. Estoy esperando un informe para saber más, para tener toda la información al respecto", se limitó a afirmar.