EEUU presiona a Zelensky para que convoque elecciones: cree que Putin sólo negociará la paz con un "presidente legítimo"

Estados Unidos quiere que Ucrania celebre elecciones, potencialmente a finales de año, para lograr pactar una tregua con Rusia en los próximos meses. Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, ha asegurado que las elecciones presidenciales y parlamentarias ucranianas, suspendidas durante la guerra con Rusia, "deben realizarse".

Kiev ha rechazado la idea de Washington, alegando que organizar elecciones en un momento tan volátil en la historia de Ucrania dividiría a los líderes ucranianos y potencialmente invitaría a campañas de influencia rusa.

Por su parte, Vladimir Putin ha dicho públicamente que, en caso de no renovar la legislatura, Zelensky no sería un "candidato legítimo" y que el presidente ucraniano no tendría el derecho legal de firmar documentos vinculantes relacionados con un posible acuerdo de paz.

"La mayoría de las naciones democráticas celebran elecciones en tiempos de guerra. Creo que es importante que lo hagan", ha dicho Kellogg ante Reuters. "Creo que es bueno para la democracia. Esa es la belleza de una democracia sólida: que haya más de una persona que pueda presentarse como candidata", asegura.

Trump y Kellogg han dicho que están trabajando en un plan para negociar un acuerdo en los primeros meses de la nueva administración para poner fin a la guerra total que estalló con la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. Un plan del que no han proporcionado más información ni tampoco cuando podrán hacerlo público.

El plan de Trump aún está evolucionando y no se han tomado decisiones políticas, pero Kellogg y otros funcionarios de la Casa Blanca han discutido en los últimos días presionar a Ucrania para que acepte elecciones como parte de una tregua inicial con Rusia.

Los funcionarios que proporcionan la información añaden que están debatiendo si presionar para un alto el fuego inicial antes de intentar negociar un acuerdo más permanente. Si se celebraran elecciones presidenciales en Ucrania el ganador podría ser responsable de negociar un pacto a más largo plazo con Moscú.

No está claro cómo se acogería en Kiev una propuesta de Trump de este tipo.

¿Qué opina Kiev?

Se suponía que el mandato de cinco años de Zelensky terminaría en 2024, pero no se pueden celebrar elecciones presidenciales ni parlamentarias debido a la ley marcial, que Ucrania impuso en febrero de 2022.

Tal y como le han confirmado dos ex altos funcionarios estadounidenses a Reuters, Washington planteó la cuestión de las elecciones a altos funcionarios de la oficina de Zelensky en 2023 y 2024 -durante la administración Biden-, defendiendo que las elecciones eran fundamentales para defender las normas internacionales y democráticas.

Sin embargo, según el líder ruso, Zelensky podría participar en las negociaciones mientras tanto, pero primero debe revocar un decreto de 2022 que firmó y que prohíbe las conversaciones con Rusia mientras Putin esté en el poder.

La fuente contactada por Reuters del gobierno ucraniano dijo que Putin estaba usando la cuestión electoral como una falsa excusa para perturbar futuras negociaciones: "Está tendiendo una trampa, afirmando que si Ucrania no celebra elecciones, podrá ignorar cualquier acuerdo".