Lituania descarta por el momento el sabotaje como causa del accidente de avión en el que murió un piloto español

El ministro de Defensa Nacional de Lituania en funciones, Laurynas Kasčiūnas, aseguró este miércoles que los primeros análisis en relación con el accidente de un avión de DHL el lunes en el aeropuerto de Vilna en el que murió el piloto español, no apuntan a un acto de sabotaje.



En declaraciones a los medios en el Parlamento recogidas por la radiotelevisión lituana LRT, Kasčiūnas señaló que con todo lo que se tiene y se sabe actualmente a partir de los análisis preliminares y las entrevistas a los miembros de la tripulación, "no hay indicios de que pudiera haber un acto de sabotaje".



Tras una reunión del Comité Nacional de Seguridad y Defensa, agregó que el análisis visual refleja que "no hubo influencia externa" en el avión siniestrado e indicó que el examen de las cajas negras mostrará "qué pudo haber ocurrido en el interior".

Por otra parte, las primeras entrevistas con los tres tripulantes supervivientes, entre ellos otro español, tampoco muestran signos de preocupación en cuanto a que algo estuviera pasando, ya fuera humo o algún problema en el interior del aparato, indicó.



El ministro afirmó que antes de intentar vincular este suceso a las actividades de Estados hostiles, es muy importante basarse en hechos y la atribución debe ser precisa, detallada y verificada, aunque también dijo no querer descartar nada.

En tanto, Vilmantas Vitkauskas, jefe del Centro Nacional de Gestión de Crisis, indicó que una comisión internacional con expertos de tres países visitarán este miércoles el lugar donde se estrelló el avión e inspeccionarán los restos del aparato, al tiempo que señaló que por el momento todo apunta más bien a un fallo técnico.



Agregó que las cajas negras se llevarán este miércoles a un laboratorio especializado, posiblemente en otro país europeo, y precisó que el análisis de las mismas puede llevar hasta un mes.



Los datos de las cajas negras contribuirán a determinar si hubo un fallo técnico y, a continuación, correlacionar los datos de las cajas negras con los detalles del avión, añadió.



En el accidente, en el que murió el piloto, un español de 48 años, resultaron heridos otros tres tripulantes, de nacionalidad española, alemana y lituana, respectivamente.



El avión, un Boeing 737-476 (SF) de la compañía española Swiftair, cubría el trayecto desde la ciudad alemana de Leipzig hasta la capital lituana y se estrelló cerca del aeropuerto y un edificio residencial.