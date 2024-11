Anne Hidalgo, alcaldesa de París, renuncia a presentarse a un tercer mandato en 2026

La alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, no se presentará a las próximas elecciones municipales en 2026, aunque seguirá en su cargo hasta el último día de su mandato, y después tiene intención de seguir en la política activa "ayudando a la emergencia de una fuerza socialdemócrata y ecologista".



En una entrevista publicada este martes por el diario Le Monde, Hidalgo explica que su decisión de renunciar a un tercer mandato al frente del Ayuntamiento de París la había tomado desde hace tiempo y que siempre ha mantenido la idea de que dos "eran suficientes para llevar a cabo cambios profundos".



La política franco-española, que tiene 65 años y es alcaldesa desde abril de 2014, apoyará como futuro primer edil al senador y presidente del grupo socialista en el Ayuntamiento, Rémi Féraud, en lugar del que fue su adjunto Emmanuel Grégoire, del que se ha distanciado notablemente en los últimos tiempos, aunque puntualiza que serán los militantes del partido los que elegirán al candidato.

Hidalgo subraya que ejercerá de alcaldesa "hasta el último día" y que los 15 meses que le quedan tiene intención concluir lo que tiene pendiente "sin frenar en la lucha contra el cambio climático".



Afirma que ha habido "una clara mejora" durante su mandato en la seguridad, aunque admite que quedan lugares "extremadamente difíciles", en particular en el distrito XIX en una zona donde acuden muchos consumidores de crack y los que les venden la droga.

Una deuda de 9.300 M

Justifica el volumen de deuda municipal, que aumenta de forma constante y será de unos 9.300 millones de euros a finales de 2025. A su parecer se mantiene en "límites razonables" y, sobre todo, insiste en que "lo que no sería sostenible sería no invertir en la transición ecológica y en la vivienda".



Sobre su futuro político después de las municipales de 2026, la política socialista afirma que espera seguir trabajando con su partido y también con Raphaël Glucksmann, el candidato independiente que encabezó la candidatura respaldada por los socialistas en los comicios europeos de junio, y que a su juicio podría "tomar el liderazgo" de la fuerza "socialdemócrata y ecologista" para la que piensa trabajar.



En cualquier caso, asegura que no volverá a ser candidata a las presidenciales francesas después de que en 2022 obtuvo un resultado humillante del 1,7% al frente de los socialistas.



Hidalgo marca claramente sus distancias con La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que es ahora el primer grupo de la izquierda por su representación parlamentaria en Francia: "No estamos en absoluto en el mismo registro de valores" como lo muestra su propuesta para anular la ley sobre la apología del terrorismo".



Preguntada sobre si los socialistas deben votar una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro conservador, Michel Barnier, la alcaldesa socialista responde que no está en esa línea, que a pesar de los desacuerdos con él, comprende los problemas de los municipios, que ha hecho "muchas propuestas interesantes" ante los alcaldes.



Por eso, su posición es que "hay que negociar y obtener avances importantes (con Barnier) en los servicios públicos y la transición ecológica.