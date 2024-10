Al menos un muerto y 15 heridos leves por la colisión de dos trenes en Gales

Un hombre ha muerto y 15 personas resultaron heridas leves por el choque de dos trenes en Gales, según ha informado este martes la Policía de Transporte Británica.



Los 15 heridos fueron trasladados a un hospital cercano, después de que dos trenes que viajaban a baja velocidad colisionaran anoche cerca de la localidad de Llanbrynmair, en el condado de Powys (este galés).



Los servicios de bomberos y de ambulancias de Gales, así como la policía local, acudieron al lugar del suceso, añadió la fuente.

Mae Heddlu Trafnidiaeth wedi cadarnhau fod dyn wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau drên ger Llanbrynmair 😢



Mwy ar ein llif byw https://t.co/CfNAcNUcr8 pic.twitter.com/vkiaTTox0v — BBC Cymru Fyw (@BBCCymruFyw) October 22, 2024

Los responsables ferroviarios han indicado que la vía permanecerá cerrada mientras continúa la investigación para establecer la causa de la colisión.



La ministra principal galesa, Eluned Morgan, dijo en su cuenta de la red social X que se solidariza con "todos los implicados en el incidente ferroviario ocurrido en Powys".



"Me gustaría agradecer a los servicios de emergencia por su respuesta y he pedido que me mantengan informada de cualquier novedad", agregó.