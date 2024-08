Zelenski autorizó el sabotaje del gasoducto Nord Stream, según el Wall Street Journal

Apenas 24 horas después de que se conociera que Alemania ha emitido una orden de detención contra un ciudadano ucraniano por su presunta vinculación con el sabotaje en 2022 contra el gasoducto Nord Stream (que transportaba gas de Rusia a Europa a través del Báltico), el Wall Street Journal ha publicado una información exclusiva sobre cómo se fraguó el sabotaje. Y no sólo eso: afirma que el Gobierno ucraniano y en concreto el presidente, Volodímir Zelenski, sabía y autorizaron la voladura del conducto.

La investigación, que lleva el título de "Una noche de borrachera en un yate alquilado: la verdadera historia del sabotaje al oleoducto Nord Stream", apunta a que el atentado -que define como una de las acciones de este tipo "más audaces de la historia moderna"- se fraguó en una reunión en mayo de 2022 de "un puñado de altos oficiales militares y empresarios ucranianos" con motivo de "brindar por el notable éxito de su país al detener la invasión rusa" de Kiev.



"Animado por el alcohol y el fervor patriótico, alguien sugirió un siguiente paso radical: destruir el Nord Stream", dice el reportaje, que recuerda que se llegó a especular con que detrás de la voladura del gasoducto mediante tres explosiones submarinas estaba la inteligencia estadounidense, la tesis defendida por Rusia, o incluso el propio Putin.

Fuga de gas en el Mar Báltico tras las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. EFE

"La CIA advirtió a la oficina de Zelenski que detuviera la operación, dijeron funcionarios estadounidenses. El presidente ucraniano ordenó entonces a Zaluzhniy que la detuviera, según oficiales y funcionarios ucranianos familiarizados con la conversación, así como funcionarios de inteligencia occidentales. Pero el general ignoró la orden y su equipo modificó el plan original, dijeron estas personas", sostiene el texto.



El Wall Street Journal señala que para corroborar la información intercambió mensajes con Zaluzhniy, hoy embajador de Ucrania en el Reino Unido, y también habló con un alto funcionario del servicio de inteligencia ucraniana (SBU). Ambos negaron veracidad a la información.



Zelenski "no aprobó la implementación de tales acciones en el territorio de terceros países y no emitió órdenes relevantes", subrayó la fuente de inteligencia ucraniana consultada por el diario. En este sentido, el periódico indica que el relato hecho por los participantes en el sabotaje fue en parte corroborado por una investigación policial alemana de casi dos años, en la que -precisó- no se "ha vinculado directamente al presidente Zelenski con la operación clandestina".



El WSJ identifica a uno de los reclutados para la operación como Roman Chervinsky, un coronel condecorado que anteriormente sirvió en el principal servicio de seguridad e inteligencia de Ucrania, el SBU y está siendo juzgado actualmente en Ucrania por cargos no relacionados.



En julio, agrega el diario, fue puesto en libertad bajo fianza tras más de un año detenido y cuando se le contactó se negó a hacer comentarios sobre el caso de Nord Stream, diciendo que no estaba autorizado.

Orden de arresto

Además de lo publicado hoy por el diario estadounidense, este miércoles se conocieron los resultados de una investigación acerca del atentado al Nord Stream llevada a cabo por la cadena de televisión pública alemana ARD, el periódico Süddeutsche Zeitung y el semanario Die Zeit.



Según esta investigación, Alemnania ha emitido una orden para detener a un instructor de buceo identificado como "Vladímir S." , pero la orden no ha sido ejecutada por Polonia, aunque Varsovia y Berlín debaten sobre el futuro del sujeto sospechoso.



"Vladímir S." y otros dos ciudadanos ucranianos, responsables de una escuela de buceo e identificados como "Ewgen U." y "su mujer Svetlana", son los presuntos implicados en el sabotaje, según la investigación de estos medios