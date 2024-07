Los datos desmienten a Le Pen: las ciudades con más migración votan divididas a los ultras y a la izquierda

Este domingo se ha celebrado en Francia la primera vuelta de las elecciones legislativas, convocadas por Emmanuel Macron tras el descalabro del centro liberal en las europeas del pasado 9 de junio. Como ya vaticinó aquel termómetro , la ultraderecha ha salido vencedora con un gran resultado para el partido Agrupación Nacional (RN), liderado por la polémica Marine Le Pen y por su candidato a primer ministro, Jordan Bardella.

Los franceses han hablado en las urnas en esta primera vuelta, que ha contado con una participación histórica de más del 66,5% y ha dado al RN el 33,15% de los votos. En total, el RN ha recibido el apoyo de 10.628.500 franceses. Esto es el más del doble de los votos recibidos en las legislativas anteriores de 2022, y 10 veces más que en 2007. El 7 de julio, la ultraderecha se las verá en una segunda vuelta con el Nuevo Frente Popular de Jean-Luc Mélenchon, un bloque de izquierdas que ha conseguido el 27,99% de los sufragios.

La clara victoria de la extrema derecha se ha dado en toda la geografía francesa, pero no de forma homogénea. Gran parte de los apoyos a Le Pen y Bardella responde a la promesa del RN de atajar la inmigración ilegal en el país y regular más estrictamente la ley vigente. Por eso, ¿acaso el RN no debería haber cosechado sus mayores frutos en las regiones con mayor población inmigrante?

En el caso de París, la respuesta es rotunda: no. La ultraderecha obtuvo los peores resultados en la capital, con sólo un 6,98% de votos en la 18ª circunscripción parisina. En Sena-San Denís, el departamento con mayor porcentaje de población inmigrante de toda Francia (31,6%), el Nuevo Frente Popular (NFP) arrasó con un 52,23% de los sufragios. Si bien estas cifras son excepcionales, el RN no ha sido primera fuerza política en el conjunto de Île de France. En la región que alberga el área metropolitana de París, la ultraderecha solo ha ganado en el departamento de Sena y Marne (35,43%), y en otros como Altos del Sena se ha quedado como cuarta fuerza política.

Lo mismo ha sucedido en el departamento del Ródano del que es capital Lyon. En él, donde un 13,1% de los censados son extranjeros, ha ganado el NFP con un 34,09% de los votos y diez puntos por encima de Le Pen. En Toulouse, lo propio: un 38,02% de apoyos para el bloque de izquierda, y la extrema derecha solo ocho puntos por detrás.

Sin embargo, estas ciudades (tres de las cuatro más pobladas del país) son una excepción. El este y la costa mediterránea, bastiones del partido junto al norte, han apoyado apabullantemente al RN. Coincidentemente o no, estas son también las regiones que han recibido históricamente un mayor número de inmigrantes. En la segunda ciudad de Francia, Marsella, se aprecia un fenómeno que ha seguido toda la costa provenzal, de Niza a Perpiñán: se supera la media nacional de votos a la Agrupación Nacional. En su departamento de Bocas del Ródano, que según el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE) está habitado por un 11,3% de inmigrantes, un 40,93% del electorado ha votado a la ultraderecha.

En Niza y los Alpes Marítimos, la cifra sube a 45,36%, y en Aviñón y Vaucluse, a 46,22%. En Montpellier, el RN consiguió un 39,22% de los votos, bastante más que la media nacional de 33,15%. La regla se aplica en el resto de principales ciudades acogedoras de inmigrantes, ubicadas sobre todo en el este francés, como Grenoble (departamento de Isere, 34,53%), Estrasburgo (Bajo Rin, 34,07%) o Metz (Mosela, 43,16%).

La victoria de la ultraderecha sobre el NFP en los grandes núcleos multiculturales de Francia (exceptuando, como se ha apuntado, a París, Lyon y Toulouse) no quiere decir que el RN no haya convencido a aquellos votantes que viven alejados de la "amenaza migratoria", en palabras de Le Pen. En la costa atlántica, donde están las tasas de población inmigrante más bajas de todo el país, el RN también ha cosechado éxitos. En el departamento de Vendée, con un 3,0% de población extranjera, el 33,01% del electorado ha apoyado a Bardella. Lo mismo ha sucedido en Charente Marítima (3,5% de inmigrantes, 37% de votos al RN) o en Morbihan (3,4% y 30,74%). Con todo, estas cifras son ligeramente inferiores a la media nacional, por no hablar de la de las regiones con más inmigrantes. La gran excepción está en Paso de Calais, un departamento singular por ser punto de partida de pateras a la costa sur de Inglaterra. Allí, aunque solo hay un 2,1% de extranjeros censados, el partido de Le Pen ha recibido un 50,03% de los apoyos.

La deriva ultraderechista se ha acentuado aún más en el norte: en el departamento de Aisne, donde según el INSEE el 5% de los habitantes son inmigrantes, la ultraderecha del RN ha conseguido sacar un 53,37% de los sufragios. Su tercera circunscripción, de hecho, ha recibido el mayor resultado del partido de Le Pen y Bardella en Francia: el 57,64% de los apoyos.