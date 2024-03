Urnas en llamas y ataques con drones contra colegios electorales: última jornada electoral en Rusia

Los sabotajes a las elecciones rusas por parte de la oposición a Putin continuará en el último día de votación. El ex presidente Dmitry Medvedev les tachó el sábado de "traidores" que ayudan a los enemigos del país, después de que varios manifestantes intentaran prender fuego a las cabinas de votación y verter tinte en las urnas. "Esta es una asistencia directa a esos degenerados que hoy bombardean nuestras ciudades", dijo en una publicación de Telegram.

La oposición mantiene en pie la convocatoriade la iniciativa 'Mediodía contra Putin' que consiste en convocar a sus partidarios a las 12:00 de la mañana del domingo a la puerta de los colegios electorales para expresar su repulsa contra el Kremlin, pese a las advertencias de la Fiscalía. "Sí, algunos de nosotros tenemos miedo. Sí, la elección no es fácil. Pero somos el pueblo. Y afrontaremos tanto la elección como la responsabilidad", asegura la iniciativa.

Según el funcionario ruso Vladimir Rogov, dos aviones no tripulados ucranianos atacaron un colegio electoral en la parte controlada por Rusia de la región ucraniana de Zaporiya, provocando el incendio dle edificio. Además, otro dron de las tropas ucranianas fue derribado cerca de Moscú, según ha informado el alcalde Sergei Sobyanin en Telegram.

"La mejor respuesta a sus porcentajes inflados, a las mentiras propagandistas sobre la consolidación de la sociedad y el apoyo de todo el pueblo a la operación militar especial, serán esas colas vivas de gente que conservan su conciencia y su sentido de la dignidad", aseguró Vladímir Kara-Murza, opositor que cumple 25 años de cárcel, al diario digital Meduza.

Destacó que dicha acción será "la mayor manifestación contra la guerra" en Ucrania desde febrero de 2022, además de ser "absolutamente legal y segura, y, a su vez, organizada por las propias autoridades".

Ciudadanos rusos esperan para votar en las elecciones de Rusia frente a una mesa electoral móvil. Reuters

La iniciativa parte del político liberal Maxim Reznik, exiliado desde hace años, y fue apoyada antes de morir en prisión por el líder opositor, Alexéi Navalni, y ahora por su viuda, Yulia.

En opinión de Reznik, "si la acción es exitosa cambiará Rusia y su relación hacia ella, y esto no es una exageración. No se trata de qué popular es Putin, sino de cuán impopular es". "Mediodía contra Putin" permite, además, a sus participantes boicotear la votación, entrar en el colegio y votar por otro candidato que no sea el presidente o destruir la papeleta.

Además de recibir el respaldo de casi todos los opositores en el exilio, como el magnate Mijaíl Jodorkovski, también fue apoyada por opositores dentro de Rusia como Yekaterina Duntsova, quien intentó concurrir en las presidenciales, pero no fue inscrita por la comisión electoral.

En un intento de frustrar los planes de la oposición, la Fiscalía rusa repitió tres veces su advertencia de que convocar o participar en dichas acciones puede acarrear penas de cárcel por obstruir el proceso electoral.