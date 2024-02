La teoría con la que Putin moviliza a los enemigos de Occidente: los 1.000 millones de 'dorados terrícolas'

De la ya comentadísima entrevista que el presidente ruso, Vladímir Putin, dio con el comunicador estadounidense Tucker Carlson, hay un detalle que escapó a muchos: el presidente ruso hablaba a Carlson como si fuera un hecho que el mundo lo maneja un puñado de poderosos que quiere hacer que sólo mil millones de occidentales vivan en la mayor de las abundancias a costa del resto de habitantes del planeta Tierra. Esa es la delirante tesis de la llamada 'teoría de los mil millones de oro'. Es una de las conspiranoias que inspiran al inquilino del Kremlin.

A nadie se le escapa ya que en la mente de Putin hay no pocas ideas peregrinas. Por ejemplo, ahí está la su idea de que Ucrania, el país que lleva ya dos años tratando de invadir en una guerra como no se veía en el 'viejo continente' desde la Segunda Guerra Mundial, necesita ser "desnazificada". Pero, dejando a un lado Ucrania, el inquilino del Kremlin, cuando piensa en los males del mundo, cree que una de los grandes problemas –acaso el mayor de los problemas globales– no es la amenaza que constituye su régimen o el de la China de Xi Jinping. No. Putin dice que lo realmente amenazante la dominación occidental. Así, decía a Carlson en la entrevista de dos horas que ambos mantenían a principios de mes que "el mundo debería ser un todo uno unido, la seguridad debería estar compartida, en lugar de sólo estar destinada para 'los mil millones de oro'".

En otro momento de la entrevista, hablando de las diferencias entre el mundo ruso y el mundo occidental, Putin daba por hecho que el mundo occidental, por su carácter pragmático, parecía incluso predestinado a organizarse en función de esa extraña conspiración de 'los mil millones de oro'. "La sociedad occidental es más pragmática. Los rusos piensan más en lo eterno, en los valores morales. No sé, quizá no esté de acuerdo conmigo, pero al fin y al cabo la cultura occidental es más pragmática. No digo que esto sea malo, hace posible que los 'mil millones de oro' de hoy logren buenos éxitos en la producción, incluso en la ciencia, etcétera", exponía Putin ante Carlson.

La teoría de los 'mil millones de oro' tiene sus orígenes en la Rusia post-Unión Soviética. La desaparición de ese régimen totalitario es algo a lo que el presidente ruso se ha referido como "tragedia" además de "colapso de la Rusia histórica". Al autor Anatoly Tsikunov, con textos como El plan del Gobierno Mundial: Rusia y los mil millones de oro o Los planes del liderazgo global para la esclavitud de Rusia y, posteriormente, al historiador Sergei Kara-Murza se les ha atribuido el haber puesto las bases de esa teoría.

Básicamente, la teoría de mil millones de oro sostiene, como muchas otras conspiranoias, que un puñado de ricos quieren explotar al resto de la humanidad. Así, unos vivirían en condiciones de lujo –doradas– a costa del resto. Es una teoría más sobre "nuevo orden mundial que han proliferado en las últimas décadas, junto con la expansión del capitalismo", ha explicado la antropóloga Xenia Cherkaev en la revista académica estadounidense Anthropology and Humanism.

'Mil millones' de conspiraciones

Pero a estas alturas, quien esté detrás de montar la teoría y sus primigenios postulados parece importar poco. Porque esas ideas conspiranoicas ya se han colado en las instancias del poder ruso, según confirma a EL ESPAÑOL el autor Ilya Yablokov, buen conocedor de las teorías de la conspiración que se mueven en Rusia.

"En el espacio público ruso hay una gran cantidad de teorías de la conspiración. Allí todo el mundo se ha visto afectado por ellas. La de los 'mil millones de oro' no es una teoría de la que Putin fuera un particular seguidor, no creo que conociera la expresión hasta que alguno de sus asesores se la presentó", señala Yablokov, autor de un libro dedicado a las teorías conspiranoicas rusas. Se titula Fortress Russia: Conspiracy Theories in the Post-Soviet World (Ed. Polity, 2018) o 'Fortaleza Rusia: teorías de la conspiración en el mundo post-soviético'.

Putin habla con el presentador estadounidense Tucker Carlson, el 6 de febrero en Moscú. Reuters

"'Mil millones de oro' es una expresión que cumple su función para hacer referencia y desacreditar a Occidente", abunda Yablokov, que enseña sobre desinformación y periodismo digital en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido. A su entender, lo que Putin quiere hacer aludiendo a esa teoría es "polarizar" a cuenta del supuesto 'orden mundial' donde sólo sería dueño de los designios de la humanidad el mundo occidental, con Estados Unidos a la cabeza.

Un relato como el de esa "teoría" sirve para poner de un lado lo que algunos llaman "norte global" –Occidente– y el "sur global" –el resto de países–. Pero según Stefan Meister, responsable en Berlín del programa Orden Internacional del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores (DGAP, por sus siglas alemanas), con los mensajes de Rusia siempre hay que tener en cuenta que el país de Putin busca dividir también a Occidente, concretamente a Estados Unidos de Europa, además de querer debilitar internamente a Estados Unidos y a Europa.

Dice Meister a EL ESPAÑOL que la teoría de "los 'mil millones de oro' se inscribe en esa lógica, y trata de explotar el sentimiento de injusticia que hay en el mundo". La Rusia de Putin "también trata de destacar ante el sur global, trata de usar temas como el colonialismo o las desigualdades, asuntos que también usa la propaganda rusa en Occidente", añade Meister.

A él no le sorprende que en la entrevista con Tucker Carlson sirviera a Putin para la propagación ideas como la de los 'mil millones de oro'. "Esa entrevista sirvió para que Putin hablara de sus teorías de la conspiración, repitiera falsedades, dirigiéndose a un público estadounidense y tal vez más global, para dividirlo", comenta.

¿Putin no entra en el club?

Sea como fuera, Putin parece no darse cuenta de que la teoría de los 'mil millones de oro', además de no ajustarse a la realidad, es un arma de doble filo. Si Putin quiere liderar a los países que no son Occidente a rebelarse contra los explotadores de "los mil millones de oro". ¿No debería de tener en cuenta que su fortuna es una de las mayores que existen sobre la faz de la tierra?

Sea como fuere desde la caída del comunismo, en todos los países de la UE que otrora estuvieron regidos por dictadores afines al régimen soviético, no ha parado de mejorar la percepción sobre las condiciones de vida. En PIB per cápita, países como Lituania, Estonia y Eslovenia ya superan incluso a España. En el resto del mundo, el supuesto régimen destinado a favorecer únicamente a mil millones de personas en Occidente, la pobreza no ha parado de disminuir desde el, según Putin, "trágico" colapso de la Unión Soviética.

Datos del Fondo Monetario Internacional señalan que la pobreza extrema, en 2019, rondaba el 10% de la población mundial. En 1990, ese porcentaje era superior al 30%. En la revista económica estadounidense Fortune han señalado que el tamaño de la fortuna de Putin es un "misterio" aún no resuelto. Pero, sólo teniendo en cuenta que tiene "una casa de campo" a orillas del mar negro valorada en 1.400 millones de dólares (unos 1.295 millones de euros), está claro que el presidente ruso tiene tanto dinero como muchos de 'los mil millones de oro' occidentales a los que dice querer plantar cara.

