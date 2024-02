Un grupo de agricultores franceses irrumpe en la feria agrícola de París para protestar frente a Macron

Emmanuel Macron, en medio del enfado por los costes, la burocracia y las normativas ecológicas. Un grupo de agricultores franceses ha irrumpido en una importante feria agrícola de París antes de la visita prevista por el presidente, en medio del enfado por los costes, la burocracia y las normativas ecológicas.

Enfrentados a decenas de policías dentro de la feria, los agricultores han gritado, abucheado y pedido la dimisión de Macron, retrasando al menos una hora la apertura del espectáculo al público.

"¡Esta es nuestra casa!", gritaban, mientras filas de antidisturbios de la CRS francesa trataban de contener la manifestación. Ha habido algunos enfrentamientos con los manifestantes y la policía ha detenido al menos a uno de ellos, según Reuters.

Pascal Beteille, uno de los manifestantes, dijo que no esperaba nada de la visita de Macron. "Esta es nuestra casa y él nos recibe con CRS", ha expresado.

Macron, que se ha reunido durante el desayuno con los líderes sindicales de los agricultores franceses, tenía previsto pasear después por los callejones de la feria.

"Lo digo para todos los agricultores: no estáis ayudando a ninguno de vuestros colegas destrozando stands, no estáis ayudando a ninguno de vuestros colegas haciendo imposible la feria y, en cierto modo, espantando a las familias para que no vengan", dijo Macron a los periodistas tras su reunión con los líderes sindicales.

El presidente francés ha expresado que convocará a los representantes de los sindicatos de agricultores y a otras partes interesadas del sector en el palacio del Elíseo dentro de tres semanas.

Además, ha desmentido una información según la cual tenía previsto invitar a ese debate al controvertido grupo ecologista Soulevements de la Terre, que había provocado aún más el enfado de los agricultores franceses.

La feria agrícola de París es un acontecimiento que atrae a unos 600.000 visitantes durante nueve días y está marcado como una cita política fija, en la que los presidentes y sus oponentes dialogan con el público bajo un intenso escrutinio mediático.

A principios de mes, los agricultores franceses suspendieron en gran medida las protestas después de que el Primer Ministro, Gabriel Attal, prometiera nuevas medidas por valor de 400 millones de euros.

Sin embargo, las protestas se han reanudado durante esta semana con el objetivo de presionar al gobierno a que proporcione más ayuda y cumpla sus promesas.

Sigue los temas que te interesan