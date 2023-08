Dimite el ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, tras sus críticas a Ucrania

El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ha presentado oficialmente este jueves su dimisión al primer ministro, Rishi Sunak, un mes y medio después de anunciar sus planes a raíz de la polémica por unas declaraciones en las que reclamó a Ucrania "mostrar gratitud" a quienes le apoyan en el marco de la invasión rusa. También aseguró que Reino Unido no era un servicio de paquetería de armas.

Grant Shapps, hasta ahora ministro de Energía y uno de los primeros apoyos de Rishi Sunak, asumirá la estratégica cartera de Defensa.

"Tras mucha reflexión he tomado la decisión de pedir que se me permita dimitir. Logré mi escaño en 2005 y, tras todos estos años, es momento de que invierta en partes de la vida que he dejado de lado y explorar nuevas oportunidades. Gracias por su apoyo y amistad. Usted y su Gobierno tienen mi continuado apoyo", ha escrito Ben Wallace en una misiva enviada a Sunak.

Wallace, figura central para afrontar la guerra en Ucrania, había comunicado hace unas semanas su intención de apartarse del Gobierno este septiembre y también su decisión de no volver a presentarse como diputado en los próximos comicios generales, previstos para 2024.

En la carta, Wallace señala que el Ministerio de Defensa está camino de ser de nuevo "de nivel mundial", y resalta que el Reino Unido "es respetado en todo el mundo" por sus fuerzas armadas.

En ella también destaca que tuvo que lidiar con varios incidentes, como la caída de Afganistán a manos de los talibanes o la guerra de Ucrania, y puntualiza que fue "un honor" poder trabajar para "los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas".

"Como sabe, esa responsabilidad supone un deber 24 horas al día, siete días a la semana, y estar disponible casi sin previo aviso", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que "durante los últimos cuatro años, las Fuerzas Armadas y su cúpula han brillado". "Ya fuera la evacuación de Kabul, la respuesta ante la Covid-19, Ucrania o Sudán, la profesionalidad de nuestra gente ha sido de primer nivel", ha aplaudido.

Sunak respondió con otra carta a Wallace, en la que elogió su "servicio infatigable" al Reino Unido, así como su "visión estratégica y clarividencia", que han sido "de un valor incalculable".



"En las situaciones más difíciles, usted demostró un juicio excepcional", subrayó el primer ministro, quien aseguró "comprender totalmente su deseo de renunciar tras ocho años de ejercer labores ministeriales".

Grant Shapps, hasta ahora ministro de Energía, del ala moderada de los conservadores, será el sustituto de Wallace. Desempeñará así su quinto cargo ministerial en el Gobierno durante el último año, tras haber encabezado antes los departamentos de Transporte, Interior y Empresas, además del de Energía.

"No somos Amazon"

Wallace anunció el 15 de julio que no se presentaría a la reelección como diputado en las próximas elecciones y que dejaría el Consejo de Ministros, días después de afirmar durante la pasada cumbre de la OTAN en Vilna que Reino Unido no era un servicio de paquetería de armas "Amazon" para Ucrania e instó a Kiev a ser sabio y "mostrar gratitud" a quienes le apoyan.

Sunak matizó luego sus comentarios y destacó que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "ha expresado varias veces su gratitud por lo que hemos hecho". El propio Zelenski dijo después que "siempre estaremos agradecidos a Reino Unido".

