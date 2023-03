El TGUE anula las sanciones contra la madre del jefe del Grupo Wagner por la guerra en Ucrania

La madre del jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner ha ganado su recurso contra la decisión de la Unión Europea de incluirla en la 'lista negra' de dirigentes sancionados por apoyar la guerra en Ucrania. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dictaminado este miércoles que Violetta Prigozhina (83 años) no puede ser castigada únicamente por ser la progenitora del señor de la guerra ruso Yevgeny Prigozhin.

El fallo sienta un precedente para que otros familiares de altos cargos políticos y militares rusos, así como de oligarcas próximos a Vladímir Putin, puedan tumbar las sanciones de la UE.

Los Veintisiete aprobaron incluir a Violetta Prigozhina en su 'lista negra' el 23 de febrero de 2022. Entre los argumentos esgrimidos por la UE para sancionarla estaban que "es la madre de Yevgeny Prigozhin y la propietaria de Concord Management and Consulting LLC, que pertenece al Grupo Concord, fundado por su hijo y propiedad de éste hasta 2019", así como de "otras empresas vinculadas a su hijo".

"Está asociada a Yevgeny Prigozhin, responsable del despliegue de mercenarios del Grupo Wagner en Ucrania y de beneficiarse de grandes contratos públicos con el Ministerio de Defensa de Rusia tras la anexión ilegal de Crimea por Rusia y la ocupación del este de Ucrania por parte de separatistas respaldados por Rusia. Por consiguiente, ha apoyado actos y políticas que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania", subrayaba la nota publicada por el Diario Oficial de la UE.

En su recurso ante el TGUE, Violetta Prigozhina alegó que la UE no había justificado de qué forma influyó ella en la decisión de Putin de atacar a Ucrania. Tampoco concretó qué empresas de su propiedad están vinculadas a su hijo, ni cómo ser socia de su hijo en empresas la convierte en partidaria de la guerra en Ucrania.

La afectada sostiene además que sólo fue propietaria de Concord Management and Consulting de forma temporal, entre el 20 de octubre de 2008 y el 28 de febrero de 2017, para garantizar la continuidad de la empresa por razones relacionadas con la salud de su hijo, y que no jugó ningún papel directo en su explotación.

Violetta Prigozhina negó igualmente que su hijo fuera el responsable del despliegue de los mercenarios del Grupo Wagner en Ucrania, algo que el propio Yevgeny Prigozhin ha reconocido con posterioridad.

En su sentencia de este miércoles, el TGUE le da la razón a la madre del jefe del grupo Wagner y anula las sanciones contra ella, que consisten en la congelación de sus activos en la UE y la prohibición de entrada en el territorio comunitario.

El fallo da por bueno que Violetta Prigozhina ya no es propietaria de Concord Management and Consulting desde 2017, aunque había sido titular de determinadas partes. Además, la UE "no ha demostrado que poseyera otras empresas vinculadas a su hijo en la fecha de la adopción de los actos controvertidos".

En consecuencia, la decisión de sancionarla "sólo se asienta en el parentesco" con el jefe del grupo Wagner, lo que según el TGUE "no puede justificar" la inclusión de Violetta Prigozhina en la lista negra de sancionados por la guerra en Ucrania.

