La UE y la OTAN acusan a Putin de desmantelar la arquitectura de seguridad mundial

"Más armas nucleares y menos controles armamentísticos hacen que el mundo sea más peligroso". La OTAN y la Unión Europea han acusado este martes al presidente ruso, Vladímir Putin, de desmantelar la arquitectura de seguridad mundial con su anuncio de que suspende su participación en el tratado Nuevo START de desarme nuclear que firmó con Estados Unidos.

"Lamento la decisión de Rusia de suspender su participación en el tratado Nuevo START. En los últimos años, Rusia ha vulnerado o se ha retirado de acuerdos clave de control de armas. Con la decisión de hoy sobre el Nuevo START, toda la arquietectura de control de armas ha sido desmantelada", ha dicho el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, que reclama a Moscú que reconsidere su decisión.

"El anuncio de Rusia de que suspende el tratado START es otra prueba de que lo que Rusia está haciendo es demoler el sistema de seguridad que se construyó tras el fin de la Guerra Fría", sostiene por su parte el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell. Lo más urgente ahora es dar ayuda militar a Ucrania para que gane la guerra, pero "tenemos que empezar a pensar cuál será el sistema de seguridad futuro", ha agregado.

[Putin suspende el tratado de no proliferación con EEUU y se abre a realizar "ensayos nucleares"]

Stoltenberg y Borrell han celebrado este martes una reunión de "alto nivel" con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en la sede de la OTAN en Bruselas. Un encuentro a tres inédito cuyo objetivo era escenificar "nuestra unidad con el objetivo de apoyar a Ucrania", según ha dicho el Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común.

Los tres dirigentes han dedicado la mayor parte de su rueda de prensa conjunta a desmontar los argumentos esgrimidos por Putin para justificar la invasión de Ucrania durante su discurso ante la Asamblea Federal de Rusia. "Los hechos son claros: nadie está atacando a Rusia. Rusia es el agresor, Ucrania es la víctima de la agresión y nosotros estamos apoyando a Ucrania en su derecho a la autodefensa", ha resaltado el secretario general de la OTAN.

"Lo que hemos visto hoy es que el presidente Putin no se está preparando de ninguna forma para la paz. Se está preparando para más guerra, se está preparando para nuevas ofensivas. Está movilizando más tropas y enviando más armas y por eso debemos acelerar nuestro apoyo a Ucrania", sostiene Stoltenberg.

"Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, una potencia nuclear. Y a pesar de ello ha violado su Carta, invadiendo a un vecino pacífico. Y en línea con la Carta de la ONU, Ucrania tiene el derecho soberano a defenderse de esta agresión sin fundamento. Y la comunidad internacional tenemos derecho a apoyarles", ha alegado Borrell.

La única fisura en la unidad de discurso de Borrell y Stoltenberg se ha producido al referirse al papel de China. El secretario general de la OTAN ha expresado su creciente preocupación por la posibilidad de que "China pueda estar planeando brindar un apoyo letal a la guerra de Rusia", tal y como ha avisado Estados Unidos.

En contraste, el jefe de la diplomacia de la UE insiste en que el diplomático chino de más rango, Wang Yi, con el que ha dicho que mantiene buena relación personal, le ha dado garantías de que no es así en la reciente conferencia de Munich. "Fue muy claro. Me dijo que China no envía armas a países en guerra, que no están suministrando armas a Rusia y que no lo harán en el futuro. No obstante, debemos seguir siendo vigilantes", ha dicho Borrell.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan