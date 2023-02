Occidente se prepara para una guerra larga en Ucrania: "No es la hora del diálogo con Rusia"

"El año que viene, reunámonos aquí para una conferencia de posguerra, por una Europa libre y un mundo libre". Así se ha despedido Volodímir Zelenski tras su intervención virtual en la Conferencia de Múnich, el principal foro mundial de debate de la seguridad internacional. El presidente de Ucrania da a entender que su país podría lograr la victoria frente al "Goliat" del Kremlin este mismo año, pero siempre que los aliados occidentales aceleren la entrega de todo tipo de armamento, incluyendo tanques y cazas de guerra.

"No hay alternativas a la celeridad, porque las vidas dependen de la celeridad. Los retrasos siempre han sido y serán un error. Mientras negociamos cómo reforzar nuestra defensa con tanques modernos, el Kremlin está pensando en formas de estrangular a Moldavia. Mientras intentamos convencer de que Ucrania necesita aviones de combate modernos, el Kremlin ya ha convencido al régimen iraní", se ha quejado Zelenski.

El presidente ucraniano insiste en que "no hay alternativa a la victoria de Ucrania" y rechaza hacer cualquier concesión a Vladímir Putin. "Es obvio que Ucrania no va a ser su última parada. Continuará su ofensiva incluyendo a todos los otros Estados que en algún momento fueron parte del bloque soviético", ha avisado Zelenski.

Sin embargo, los mandatarios europeos que han intervenido en la Conferencia de Múnich han sido mucho menos optimistas que el presidente de Ucrania sobre la duración del conflicto. Tanto el canciller alemán, Olaf Scholz, como el presidente francés, Emmanuel Macron, dan por descontado que la guerra (que está a punto de cumplir un año) todavía durará muchos meses. Putin no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones imperiales y lo único que puede hacer la UE es acelerar el envío de armas a Kiev y reforzar su propia industria militar.

"Creo que es sensato prepararse para una guerra larga y es sensato transmitir a Putin el mensaje de que estamos dispuestos a mantenernos del lado de Ucrania todo el tiempo y que apoyaremos al país de forma constante", ha dicho Scholz. "No es el envío de armas el que está prolongando la guerra, sino todo lo contrario. Cuanto antes el presidente Putin se dé cuenta de que no puede alcanzar sus objetivos imperiales, más posibilidades de que la guerra acabe pronto con la retirada de las fuerzas ocupantes rusas", sostiene el canciller.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su intervención virtual en la Conferencia de Seguridad de Múnich Reuters

No obstante, Scholz ha defendido su estrategia de máxima "cautela" a la hora de prestar asistencia militar a Kiev, que le ha costado duras críticas de sus socios. "Estamos garantizando que no estalle la guerra entre la OTAN y Rusia. Continuaremos buscando el equilibrio entre prestar el mejor apoyo posible a Ucrania y evitar una escalada no deseada", ha insistido el canciller.

"En estos momentos, la hora del diálogo no ha llegado todavía porque Rusia ha escogido la guerra, Rusia ha escogido intensificar esta guerra, Rusia ha decidido atacar infraestructuras civiles y cometer crímenes de guerra", ha denunciado Emmanuel Macron.

"A corto plazo, la situación es simple: Rusia no puede ni debe ganar esta guerra. El ataque de Rusia debe fracasar. No podemos permitir que se normalice el recurso a la fuerza y la violencia porque eso pondría en riesgo la estabilidad mundial", sostiene el presidente francés.

"Debemos intensificar nuestro apoyo al pueblo ucraniano para que la propia Ucrania pueda lanzar una contraofensiva con el fin de poder entrar después, en circunstancias creíbles, en un proceso de negociación escogido por Ucrania. Las próximas semanas y meses serán decisivos. Pero también estamos dispuestos a sostener un conflicto más largo. Nadie desea esto, pero debemos ser creíbles en nuestra perseverancia", ha insistido Macron.

El canciller Olaf Scholz, durante su intervención este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich Reuters

En todo caso, el presidente francés asegura no creer en la teoría de un "cambio de régimen" en Rusia, es decir, en que la caída de Putin sea la precondición para la paz. Eso sí, Francia pide al resto de socios de la UE que incrementen de forma urgente la inversión militar y anuncia la convocatoria de una conferencia para reforzar la defensa aérea del continente.

Una victoria del Kremlin en Ucrania daría alas a otros régimenes autoritarios como China a recurrir a la fuerza y a la agresión militar para lograr sus objetivos, ha avisado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. "Mi mensaje principal para el pueblo de Ucrania (pero también para Moscú) es que los aliados y socios de la OTAN apoyarán a Ucrania todo el tiempo que sea necesario", ha dicho Stoltenberg en Múnich.

"No podemos permitir que el presidente Putin gane esta guerra. Será una tragedia para los ucranianos, pero también peligroso para nosotros (...) Sabemos que Pekín está observando de cerca la guerra en Ucrania. Porque si el presidente Putin gana allí, esto tendrá un impacto también en los cálculos y las decisiones que se tomen en Pekín", afirma el secretario general de la Alianza Atlántica.

