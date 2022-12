La Eurocámara destituirá a Eva Kaili, acusada de corrupción, y frena el pacto de visados con Qatar

El Parlamento Europeo ha iniciado este lunes los trámites para destituir como vicepresidenta a la socialdemócrata griega Eva Kaili tras haber sido detenida este fin de semana por su supuesta participación en una trama de sobornos orquestada por Qatar. Su presidenta, Roberta Metsola, ya le retiró sus competencias durante el fin de semana, pero la destitución debe votarse en pleno.

Además, la Eurocámara ha decidido paralizar indefinidamente el acuerdo para levantar la exigencia de visados a los ciudadanos qataríes que viajan a la UE, que debía votarse esta semana.

Metsola ha anunciado estas decisiones como respuesta inmediata al Qatargate, el escándalo de corrupción que ha hecho temblar la única institución de la UE elegida por sufragio universal directo. "No es exagerado decir que estos han sido los días más largos de mi carrera", ha desvelado la presidenta, que ha hablado de "furia, enfado y pena".

Metsola ha anunciado además una investigación interna sobre el caso. "No esconderemos la basura bajo la alfombra", ha señalado. Por su parte, la presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García, ha anunciado que su grupo se personará como "parte perjudicada" en el proceso judicial contra Kaili.

"El Parlamento Europeo está siendo atacado. La democracia europea está siendo atacada. Y nuestro modelo de sociedades abiertas, libres y democráticas está siendo atacado. Los enemigos de la democracia, para los que la simple existencia de este Parlamento es una amenaza, no se detendrán ante nada", ha dicho Metsola en un discurso solemne al inicio del pleno en Estrasburgo.

"Estos actores dañinos, vinculados a países terceros autocráticos han usado supuestamente como armas a ONGs, sindicatos, asistentes y miembros del Parlamento Europeo, en un esfuerzo por boicotear nuestros procedimientos. Sus planes maliciosos han fracasado", asegura la presidenta, que ha hecho valer la colaboración de la Eurocámara con las investigaciones.

"Sé que no estamos al final del camino y continuaremos ayudando en las investigaciones, junto con otras instituciones de la UE, durante todo el tiemo que sea necesario. La corrupción no puede salir gratis y hemos jugado nuestro papel para garantizar que estos planes no se materialicen", asegura la presidenta.

"No habrá impunidad, ninguna. Los responsables encontrarán a este Parlamento pegado a la Ley. Estoy orgulloso de nuestro papel y asistencia en esta investigación. No se barrerá debajo de la alfombra: iniciaremos una investigación interna para examinar todos los hechos relacionados con el Parlamento y ver cómo nuestros sistemas pueden volverse aún más impermeables", ha zanjado la presidenta.

