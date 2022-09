Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Ucrania pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad por los referendos

La presidenta del Consejo de la Federación o Senado de Rusia, Valentina Matviyenko, ha instado a las autoridades regionales a evitar arbitrariedades en la movilización de reservistas ordenada el pasado día 21 por el presidente ruso, Vladímir Putin, para hacer frente a los reveses militares en Ucrania. "Después de la firma del respectivo decreto, el Ministerio de Defensa hizo públicos los criterios para la selección de las personas llamadas a filas", ha señalado Matviyenko en un mensaje a los gobernadores regionales publicado en su canal de Telegram.

Esta ha subrayado que en un "tema tan sensible no debe haber lugar para diversas interpretaciones ni lagunas para la aplicación subjetiva" del decreto de movilización. "Al mismo tiempo, vemos que aparecen informaciones locales acerca de casos de movilización incorrecta de ciudadanos que evidentemente no se ajustan a las normas de selección declaradas por el mando militar de Rusia y que son debatidos activamente en la sociedad y en la redes sociales", ha advertido la presidenta del Senado.

Según Defensa, que anunció la movilización de 300.000 reservistas, pueden ser llamados a filas los soldados rasos y suboficiales de hasta 35 años, los oficiales de menor rango de hasta 50 años y los de mayor rango de hasta 55 años.

"Da la impresión de que en algunos lugares consideran que es más importante informar rápidamente que cumplir bien una importante tarea de Estado", ha indicado Matviyenko, en alusión a casos de movilización de padres de familias numerosas y de otras personas que no cumplen con los criterios de selección.

Además, ha recalcado que estos excesos son "absolutamente inadmisibles" que considera que la reacción negativa de la sociedad a ellos es "completamente justa". La movilización "parcial" ordenada por Putin ha reactivado las protestas en el país contra la campaña militar en Ucrania. Más de 2.000 personas fueron detenidas en las acciones de protesta que tuvieron lugar este jueves y el sábado en decenas de ciudades del país.