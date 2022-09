Confusión en St James tras la proclamación de Carlos III: "¿Dónde está el rey, por qué no sale al balcón?"

Aunque muchos esperaban que Carlos III saldría a saludar a los británicos desde el balcón de St James tras ser proclamado rey de Inglaterra, finalmente no ha sido así, lo que ha provocado escenas de desconcierto entre los allí congregados. "¿Dónde está el nuevo monarca, por qué no sale?", se preguntaban los reunidos bajo el balcón. Lo cierto es que el protocolo indicaba que se proclamaría al nuevo rey desde el balcón, pero no especificaba que éste saldría a saludar.

Quien sí ha salido al balcón ha sido otro rey, pero este era el rey de armas, encargado de leer "la primera y principal Proclamación" de Carlos III, culminada por una fanfarria y desfile militar, que será recitada también en la antigua City de Londres (hoy su centro financiero) y en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La lectura ha estado acompañada también de salvas de cañón y una interpretación del himno nacional, en el que desde ahora se sustituye el "Dios salve a la reina" por "Dios salve al rey".

El Rey de Armas ha pedido al final "tres hurras por su majestad el rey", a lo que la Guardia Real ha respondido con hurras y levantando sus gorras de piel de oso.

[Carlos III, proclamado rey de Inglaterra: "Me voy a dedicar a esta tarea el resto de mi vida"]

Previamente, el Consejo de Ascensión -institución ceremonial que solo se convoca cuando hay nuevo monarca- pronunció dentro del palacio esta misma proclamación, en la que se constata formalmente la muerte de Isabel II y su sucesión por Carlos III, aunque en realidad el heredero la sustituyó automáticamente tras su defunción pasado jueves.

El Consejo, formado por autoridades políticas y sociales, constata en lenguaje muy formal y antiguo que, tras el fallecimiento de la soberana, la corona pasa a su primogénito.

Carlos III es proclamado oficialmente nuevo rey: “Me esforzaré en seguir el ejemplo inspirador de mi madre”

"Los señores espirituales y temporales de este reino, y miembros de la Cámara de los Comunes junto con otros miembros del consejo privado de su difunta majestad y representantes de los reinos y territorios, concejales, ciudadanos de Londres y otros, con una sola voz y consentimiento de lengua y corazón publicamos y proclamamos que el príncipe Carlos Felipe Arturo Jorge se ha convertido ahora por la muerte de nuestra soberana de feliz recuerdo en nuestro único señor legítimo y feliz, Carlos III", dice el texto.

[La gran tristeza de Camilla: riguroso luto y solemnidad en su primer acto como reina consorte]

La declaración promete entonces "fe y obediencia con humilde afecto", deseándole un largo reinado.

Audiencias reales

Durante la jornada de este sábado, el nuevo rey del Reino Unido mantendrá audiencias con varios líderes religiosos y políticos del país, como el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, primado de la Iglesia Anglicana; de nuevo con la primera ministra, Liz Truss, y su gabinete y con los líderes de la oposición en el Parlamento, encabezados por el laborista Keir Starmer.

Mientras Carlos III asume sus nuevas funciones, siguen los preparativos para el funeral de Estado de la reina, que se prevé que sea el 19 de septiembre, aunque el calendario oficial no se ha anunciado.

Lo que sí se ha comunicado ya es que ese día, cuando mandatarios de todo el mundo vendrán a Londres a despedir a Isabel II, será declarado jornada festiva en el Reino Unido.

Sigue los temas que te interesan