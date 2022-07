El ministro italiano Renato Brunetta responde a la novia de Berlusconi por llamarle "tapón"

En mitad del caos político que vive Italia, también hay espacio para las burlas. Incluso de unos políticos hacia otros.

Es el caso del ministro italiano Renato Brunetta que, debido a su baja estatura, ha recibido comentarios jocosos por parte de Marta Fascina, diputada de Forza Italia (FI) y novia del líder de esta fomación política, Silvio Berlusconi. Renato Brunetta, el ministro italiano de Administraciones Públicas en funciones, que abandonó el partido conservador tras la caída del Gobierno de Mario Draghi el pasado jueves, respondió hoy en televisión a Fascina por haberse reído de su estatura, algo que, aseguró emocionado, "siempre le ha dolido".

"Dicen que soy un tapón o un enano y he sufrido y sigo sufriendo por ello", pero "afortunadamente tengo las espaldas anchas porque he sido muchas cosas, profesor universitario, diputado, incluso europeo; ministro dos veces", dijo Brunetta en la cadena pública RAI, antes de añadir: "De eso soy responsable, pero no de mi estatura". Marta Fascina, tras el anuncio de Brunetta de dejar el partido -al considerar que Berslusconi había renunciado a los principios de FI con fines electoralistas-, había subido una publicación en redes sociales con la frase "Roma no premia a los traidores" y una canción con una referencia explícita "a los enanos".

[Mattarella disuelve el Parlamento italiano para convocar elecciones tras la dimisión de Draghi]

"Que me agredan con esto... no por mí, sino por todas esas niñas y niños que no han tenido la suerte de ser altos y guapos y que pueden tener un ejemplo en mí y decir, pero ya ves Brunetta, por muy tapón que sea puede ser ministro. Tapón, ese término que siempre me ha dolido", explicó dirigiéndose a la diputada. Brunetta, que dijo sentirse "violentado" por los ataques a su altura de Berlusconi y su entorno, explicó que dejaba el partido tras "28 años" porque no apoyar a Draghi "fue un acto de irresponsabilidad motivado por el oportunismo" electoral y "se tomó a nuestras espaldas".



Otros altos cargos de FI, como la también ministra Mariastella Gelmini, de Asuntos Regionales, han anunciado su intención de dejar el partido tras acusar a Berlusconi de ceder al populismo del ultraderechista Matteo Salvini, líder de la Liga, para no votar una moción de confianza al Gobierno que propició la dimisión de Draghi y la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 25 de septiembre. La coalicion de centroderecha que forman Berlusconi y Salvini con la líder de los ultras Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, que es la primera fuerza en intención de voto, con más del 22%, es la gran favorita para ganar los comicios pues entre las tres superan el 45%.

