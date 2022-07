Rusia asegura que ya controla la región de Lugansk tras hacerse con la ciudad de Lisichansk

Tras 130 días de batalla, Rusia cada vez se acerca más a uno de sus objetivos principales. "Liberar", en la terminología del ejército del Kremlin, la región de Lugansk, en la parte del Donbás ucraniano.

De forma sobria, Serguéi Shoigú, el ministro ruso de Defensa, informó hoy al presidente Vladímir Putin de la toma de control o "liberación" de la región de Lugansk. "Hoy, 3 de julio de 2022, el ministro de Defensa de la Federación Rusa, general del Ejército Serguéi Shoigu, informó al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, de la liberación de la República Popular de Lugansk", indicó la institución castrense.



Shoigú señaló que las ciudades más grandes sobre las que Rusia ha establecido el control son Bilohorivka, al oeste de Lisichansk; Novodruzhesk, al norte; Maloryazantseve, al oeste, y Bila Hora, al sur. El comunicado castrense se difundió solo minutos después de que el portavoz de Defensa, el teniente general Ígor Konashénkov, afirmara en su parte bélico matutino que "tropas rusas y unidades de la República Popular de Lugansk están luchando dentro de Lisichansk, rematando la derrota del enemigo rodeado".



Explicó que la víspera las localidades de Novodruzhesk, Maloryazantseve y Bila Hora fueron "liberadas en la vecindad de Lisichansk" y que "cerraron el cerco" alrededor de la ciudad, que era hasta hoy, siempre según Rusia, el último bastión de Kiev en la región de Lugansk. Konashénkov señaló que, durante la operación en la zona, las tropas rusas y prorrusas tomaron asimismo el control de Verkhniokamyanka, Zolotarivka y Bilhorivka, al oeste y muy cerca de la frontera de la vecina región de Donetsk, y llegaron al río Siverski Donets.



Todo ello permitió a los soldados "cerrar el cerco en torno a Lisichansk", indicó. Sin embargo, desde Ucrania informan que las tropas rusas avanzan en la ciudad de Lisichansk, pero que no la controlan.

De acuerdo con el gobernador de la región de Lugansk, Serhiy Gaidai, las fuerzas rusas "están ganando terreno en la ciudad", así como en Verkhniokamyanka, a 17 kilómetros al oeste y cerca de la frontera con la vecina región de Donetsk. "Los ocupantes probablemente arrojaron todas sus fuerzas contra Lisichansk. Atacaron la ciudad con tácticas inexplicablemente brutales", añadió.



Dijo que en la vecina Severodonetsk, bajo control ruso tras un mes de combates callejeros, sobrevivieron algunas viviendas y edificios administrativos, pero en Lisichansk los mismos edificios administrativos fueron "completamente destruidos en un corto periodo de tiempo".



"Hay muchos rusos y muchas armas que están utilizando. Y esto a pesar de la destrucción de varios almacenes con munición enemiga", recalcó. Las tropas rusas "están sufriendo pérdidas importantes, pero avanzan obstinadamente. Están ganando terreno en la ciudad, así como en Verkhniokamyanka, y continúan destruyendo localidades", recalcó Gaidai.



La víspera los separatistas prorrusos y el líder checheno, Ramzán Kadírov, aseguraron que las tropas habían entrado en Lisichansk y difundieron vídeos con banderas rusas y chechenas ondeando delante del edificio administrativo de la ciudad. Sin embargo, hasta ahora Ucrania no había reconocido la entrada de las fuerzas rusas en Lisichansk.



Por su parte, el portavoz del ministerio de Defensa ucraniano, Yuri Sak, rechazó que Rusia haya logrado el "control total" de la ciudad de Lisichanks, como asegura el Gobierno de Moscú. En una entrevista, Sak admitió, no obstante, que la situación es "muy intensa desde hace tiempo" en esa localidad, que se ha mantenido durante las pasadas semanas como el último bastión de la resistencia ucraniana en la provincia, pues las fuerzas rusas no han dejado de "atacarla sin parar".

"Para los ucranianos, el valor de la vida humana es una máxima prioridad, por lo que a veces podemos replegarnos de ciertas áreas para poder retomarlas en un futuro", indicó. También se refirió a la batalla que libran ambas partes por la región del Donbás, que, según señala, "todavía no ha terminado", aunque Rusia logre capturar todo Lugansk.

"Hay otras grandes ciudades en esa zona, en particular en la región de Donbás" controladas por Ucrania. "Esas ciudades han sido objetivo de varios ataques con misiles, de bombardeos con artillería en los últimos días, pero la batalla por el Donbás aún no ha terminado", dijo. Sak también afirmó que Ucrania está "esperanzada" y recibe apoyo de sus aliados occidentales al tiempo que aseguró que con el tiempo logrará acumular armamento suficiente que les "permitirá liberar" sus tierras.

