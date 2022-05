Valls regresa a la política de la mano de Macron como candidato en las legislativas de Francia

El exprimer ministro socialista francés Manuel Valls se presentará a las legislativas francesas de junio con el partido del presidente, Emmanuel Macron, por la circunscripción de franceses que viven en Mónaco, Andorra, Portugal y España, indicaron este martes medios locales.



Valls, de 59 años, regresará así a la política francesa que abandonó en 2019 para encabezar una candidatura de centro a la Alcaldía de Barcelona, su ciudad natal, que no logró hacerse con el poder.



El político, que dejó el Partido Socialista en el que militó desde los 17 años tras las presidenciales de 2017, en las que apoyó a Macron, fue diputado por la circunscripción de Essone, a las afueras de París, hasta que en 2018 se lanzó a la política municipal barcelonesa.



En 2017 se presentó como asimilado al partido del presidente y logró una ajustada victoria frente a una rival izquierdista por solo 139 votos.



En los últimos años regresó a Francia, donde era comentarista político y se le pudo ver en la fiesta de celebración de la reelección de Macron el pasado 24 de abril, aunque fuentes del partido del presidente afirmaron que no había sido invitado.



Valls, que había hecho buena parte de su carrera política en el municipio de Évry, dio el salto a la política nacional en 2011, cuando se presentó a las primarias de la izquierda para ser el candidato a la Presidencia al año siguiente.



Aunque acabó quinto, apoyó a François Hollande, que tras su victoria le recompensó con el puesto de ministro del Interior, puesto que ocupó hasta que en 2014, tras un mal resultado electoral de los socialistas, fue nombrado primer ministro.



Desde esa función comenzó a mostrar su interés por aspirar a la Presidencia, por lo que abandonó el Gobierno para presentarse de nuevo a las primarias, pero fue derrotado por Benoît Hamon.



En contra de las reglas de las primarias, no apoyó al ganador y mostró su respaldo a Macron.



Valls tratará ahora de regresar a la Asamblea Nacional en la que entró por vez primera en 2002 como socialista, un puesto que solo abandonó para ingresar en el Ejecutivo.



En los últimos meses había dejado abierta la puerta a regresar a la política francesa e, incluso, no descartaba aceptar de nuevo el cargo de primer ministro, algo que reconoció en una entrevista a la revista Horizons.



"Me gusta gobernar", aseguraba a esa publicación próxima al también ex primer ministro Édouard Philippe, donde mostraba su "amor por el servicio público y la patria".



El partido de Macron tiene previsto confirmar los nombres de sus candidatos a la Asamblea Nacional a lo largo de esta semana.

