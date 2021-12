Austria fija el fin del confinamiento de los vacunados contra la Covid para este domingo

El nuevo canciller de Austria, Karl Nehammer, ha anunciado este martes que el confinamiento -en vigor desde el pasado 22 de noviembre- terminará este domingo, al menos para las personas vacunadas contra la Covid, aunque no ha aclarado qué pasará con aquellos que no tienen la pauta completa o no se han inoculado ninguna dosis.

"Habrá una apertura. La pregunta no es si terminamos con el confinamiento sino cómo lo haremos", aseguró el conservador en su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo este lunes. Al margen del comercio, se refirió a la gastronomía, los hoteles y otros sectores, siempre con adecuadas medidas de seguridad y para personas inmunizadas contra el coronavirus.

Austria fue en noviembre uno de los países europeos más golpeados por la cuarta ola de la pandemia, con una incidencia de infección superior a los 1.000 casos en siete días por 100.000 habitantes.

Baja vacunación

Los expertos y el propio gobierno achacan esta situación al bajo porcentaje de vacunación, que tras una intensa campaña y con el anuncio de la vacuna obligatoria a partir de febrero próximo, apenas supera el 70% de la población.

Austria fue el primer país europeo que se vio obligado a decretar un nuevo confinamiento general, de 20 días, para toda la población, vacunada y no inmunizada.

Tras el pico de la ola hace dos semanas, con más de 15.000 infecciones diarias, con más de medio millón de test PCR realizados por día entre sus 8,9 millones de habitantes, las autoridades informaron hoy de 4.233 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. Al mismo tiempo, se registraron 77 fallecidos por complicaciones con la Covid-19, elevando el total hasta 12.921 muertos desde el inicio de la pandemia.

En las unidades de cuidados intensivos de los hospitales se encuentran actualmente 670 personas, más de un tercio de las capacidades en esas unidades.

Cae a la mitad la incidencia

La incidencia en siete días -el parámetro utilizado en Austria- se sitúa hoy en 531 casos por 100.000 habitantes.

Los detalles sobre una eventual apertura de las actividades se anunciarán este miércoles tras una reunión entre el gobierno central y los gobernadores de los nueve estados federados del país.

A pocas semanas del inicio de las vacaciones de Navidad, el sector turístico, uno de los más importantes de Austria, reclama una pronta apertura, para salvar la temporada de invierno.

Cientos de miles de turistas suelen viajar a los Alpes austríacos en los meses de invierno, sobre todo de países como Alemania, Holanda y el Reino Unido.

Sigue los temas que te interesan