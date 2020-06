Un alto eurofuncionario español pide la dimisión de Sánchez: "Sufre enajenación mental"

El eurofuncionario Cecilio Madero con la ex comisaria Neelie Kroes, en una foto de archivo Comisión Europea

La Comisión Europea se ha desmarcado este martes de la carta publicada por un alto eurofuncionario español, Cecilio Madero, -con una prestigiosa carrera de 33 años en Bruselas y actual director adjunto de Competencia- en la que pide la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión de la crisis del coronavirus y le acusa de sufrir "enajenación mental".

El Ejecutivo comunitario ha explicado que Madero -reputado en la capital comunitaria por haber dirigido con éxito la primera investigación y multa contra Microsoft por abusos monopolísticos- escribió esta carta "a título privado" y sin informar previamente. "Por tanto, está claro que esto no refleja la posición oficial de la Comisión", ha dicho el portavoz de recursos humanos, Balasz Ujvari.

La tribuna en cuestión se publicó en la sección de Cartas al Director del diario ABC el pasado martes 26 de mayo con la firma de Cecilio Madero Villarejo, datada en Bruselas pero sin indicación de cargo. "Asuma usted la dantesca situación de su Gobierno, tras una gestión catastrófica de la crisis sanitaria de España por el coronavirus", arranca la misiva.

"No haga como que no va con usted: va a legar una crisis económica gravísima a los ciudadanos españoles y a las generaciones futuras, por su manifiesta incompetencia también en asuntos económicos, por no escuchar a quien sabe de este tema en su Consejo de Ministros -aparentemente en referencia a Nadia Calviño, con la que Madero coincidió en el Ejecutivo comunitario- y por haber metido en él (violando sus propias promesas preelectorales- a Pablo Iglesias y a su corte de los milagros bolivariana", prosigue el texto.

"Señor Sánchez, lo suyo va más allá del oportunismo político, la falta de seriedad personal y la incompetencia profesional. A veces pienso, observándole, que debe sufrir (sic) usted algún tipo de enajenación mental, lo que explicaría en parte su actuación y la catástrofe absoluta en que está sumiendo al país", asegura el alto eurofuncionario.

"Quiero pensar que ese es el caso porque, si no, si su actuación responde a un plan consciente y preestablecido, entonces su paso por La Moncloa le sitúa a usted directamente en la órbita del Derecho Penal", sostiene Madero, que también arremete contra el pacto firmado por el PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral ("incalificable desde cualquier perspectiva").

Obligación de cautela, cuidado y moderación

"Señor Sánchez, no puede usted seguir ni un día más como presidente del Gobierno y aún menos manteniendo en su seno a Pablo Iglesias, un grotesco vicepresidente que ha roto repetidamente la cuarentena sanitaria que debió seguir en su momento y que continúa apareciendo en los medios de comunicación con arengas y soflamas políticas inconcebibles en momentos tan graves como los actuales", continúa la carta.

"Dimita ya mismo, señor presidente. No es un ruego, es una exigencia de un ciudadano español, el que suscribe, que tiene la convicción de estar expresando el sentir de millones de compatriotas", concluye el director adjunto de Competencia.

El Ejecutivo comunitario ha eludido comentar el contenido de la misiva. Eso sí, ha recordado que el estatuto del personal comunitario establece que "la libertad de expresión de los funcionarios de la UE no es absoluta y debe ejercerse con debido respeto a los principios de lealtad e imparcialidad".

"Los funcionarios deben expresarse con cautela, cuidado y moderación y un debido sentido de la proporción y evitar cualquier acto o comportamiento que pueda afectar negativamente a su puesto y a la Comisión", ha resaltado el portavoz de Recursos Humanos.

"Estas obligaciones, que constituyen restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, tienen como objetivo preservar la relación de confianza que debe existir entre las instituciones y sus funcionarios", ha insistido.

¿Ha respetado Cecilio Madero estas exigencias en su carta sobre Sánchez? "Todo lo que puedo decir es que la Comisión está examinando esta cuestión", ha respondido el portavoz.