Borrell ataca al PP, Cs y Vox por llevar a la UE el caso Ábalos: "Tendrán que estudiar más"

El pleno de la Eurocámara ha sido este martes escenario de un bronco debate - protagonizado casi exclusivamente por parlamentarios españoles en un hemiciclo prácticamente vacío- a cuenta de la polémica escala en Madrid el pasado enero de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez y su reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Partido Popular, Ciudadanos y Voz han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de vulnerar las sanciones de la UE que prohíben la entrada de la número dos de Nicolás Maduro en territorio comunitario y han pedido a Bruselas que investigue el caso. Los eurodiputados del PSOE y sus socios de Unidas Podemos les han replicado que "hacen el ridículo" y "están dañando gravemente la imagen de España".

El Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, Josep Borrell, ha hecho una intervención inicial en la que se ha limitado a explicar que la Comisión no tiene poderes para intervenir en un caso como el de Delcy Rodríguez. Cuando se plantea el problema de una posible vulneración de las sanciones comunitarias, corresponde al Estado miembro afectado y no a Bruselas investigar y determinar si es el caso, ha explicado.

No obstante, durante su turno de réplica, Borrell ha abandonado el tono institucional y ha arremetido contra PP, Ciudadanos y Vox por insistir en que la UE debe investigar el caso Ábalos. "¿Ustedes son eurodiputados, ustedes deben saber eso, no? ¿Les sorprende? Pues tendrán ustedes que estudiar un poco más porque no les debería sorprender", les ha reprochado.

"Que una decisión del Consejo no sea derecho de la Unión eso lo saben ustedes de sobra y por lo tanto la Comisión no puede intervenir ni puede iniciar un procedimiento de infracción. Es un tema de una norma europea que tiene que aplicar un Estado miembro y cuya aplicación tiene que ser controlada a nivel del Estado miembro. ¿Dónde está el fallo lógico en mi argumento? Porque si yo no tengo fallo lógico, lo tienen ustedes", ha zanjado casi indignado.

PP, Ciudadanos y Vox contra el PSOE y Unidas Podemos

El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, que fue quien consiguió que el caso Ábalos se incluyera en la agenda del pleno de Estrasburgo, ha reprochado a Borrell que actúe más como exministro de Exteriores de Sánchez que como Alto Representante de la UE. Cañas sostiene que el Gobierno español "ha faltado a la verdad" y "ha incumplido" las sanciones contra Venezuela y se queja de que "la Comisión no ha hecho nada".

Por su parte, la líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, acusa al Gobierno de Sánchez de "mentir" y de "abrir las puertas de Europa al chavismo". "Pedimos al Consejo que investigue lo ocurrido, que ayude a aclarar la verdad y que nunca más se repita un escándalo que avergüenza a Europa".

"No digamos que esto es un debate español. Esto es un debate sobre el respeto de las reglas de la UE, que han sido violadas groseramente por un Gobierno socialcomunista que tenemos en España desde hace un mes y que ya ha hecho una cita clandestina con un Gobierno criminal en territorio español quién sabe para qué, con qué condiciones y por qué razones oscuras", ha criticado el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch.

El jefe de la delegación del PSOE en Estrasburgo, Javier Moreno, ha atacado a PP, Ciudadanos y Vox por hacer "oposición desleal al Gobierno de España". "Ustedes son unos irresponsables y unos desleales que están dañando gravemente la imagen de España en este Parlamento. No han pensado ni un minuto en el pueblo venezolano", ha asegurado.

El Gobierno de Sánchez ha recibido el apoyo de las eurodiputadas de Unidas Podemos Idoia Villanueva y Sira Rego, así como del representante de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun. "No hay caso europeo porque la aplicación de las sanciones es una competencia nacional", ha dicho Urtasun. "Yo quiero pedir perdón al conjunto de colegas por haber ocupado una parte del debate del Parlamento Europeo en un debate que básicamente estamos teniendo nueve españoles entre nosotros, que es bastante lamentable", ha señalado.