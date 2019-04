Una transexual, agredida de manera brutal en el metro de París

Una brutal agresión a una transexual en el metro de Paris está indignando a Francia. Las imágenes que han empezado a circular por las redes sociales muestra a una mujer siendo zarandeada, manoseada y golpeada por varios manifestantes que se habían concentrado en la plaza de la República para protestar contra el gobierno de Bouteflika.

Cette agression transphobe en plein Paris est inadmissible ! Que les auteurs soient identifiés et poursuivis en justice https://t.co/oq68F91bOl @MarleneSchiappa pic.twitter.com/Ci39e64J6l — L'important (@Limportant_fr) 2 de abril de 2019

Julia iba a coger el metro cuando la increparon al grito de "¡Eres un hombre!". Segundos después, Julia fue zarandeada, golpeada y manoseada hasta que los agentes de seguridad del metro de policía la ayudaron. Al menos una persona ha sido detenida por "violencia basada en la orientación sexual".

"Traté de evitarles pero ellos me acorralaron. Uno de ellos me tocó el pecho y se sorprendió de que tuviera senos. Le aparté la mano y le dije que no me tocara. Entonces me enseñó su pene. Intenté escapar. Otros hombres me lanzaron cerveza, me insultaron, otro me dio una bofetada", ha contado Julia a los medios franceses.

Según la agredida, los empleados del metro que la ayudaron le recriminaron la forma como iba vestida, diciendo que "de no haber llevado ese pantalón corto, no habría sido agredida". "Soy transgénero y eso molesta a la gente. Había conseguido tener confianza en mí y la han destrozado", dice Julia.