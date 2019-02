Polémica en la Eurocámara por tener como becaria a la hija del portavoz de Putin

La hija del portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, trabaja como becaria en el Parlamento Europeo en Bruselas. La joven Elizabeta Peskova, de 21 años, es una de las asistentes del eurodiputado francés Aymeric Chauprade, que fue elegido en la lista del Frente Nacional de Marine Le Pen y ahora se ha pasado al grupo del eurófobo británico Nigel Farage, Europa de la Libertad y de la Democracia Directa, del que es vicepresidente.

La noticia, que se ha conocido en las últimas horas, ha provocado una fuerte controversia en la Eurocámara ya que las relaciones entre la UE y el Kremlin atraviesan uno de sus peores momentos desde la anexión de Crimea por parte de Rusia, una actuación que ha sido defendida públicamente por Chauprade.

"Esto es una vulneración de las reglas de seguridad del Parlamento Europeo", ha declarado la eurodiputada conservadora letona Sandra Kalniete a Radio Free Europe, el primer medio que desveló la presencia de la hija del portavoz de Putin en la Eurocámara. "No puedo cree que el Kremlin haya metido sus manos en los bolsillos y el corazón de las instituciones de la UE", ha dicho el parlamentario lituano Petras Austrevicius.

"Antes que ser hija de su padre (Dimitri Peskov), la señorita Peskova es ella misma. Es una joven que estudia derecho en Francia y que está perfectamente cualificada para una beca en una institución europea. Es seria y trabaja bien", se defiende Chauprade en declaraciones a EL ESPAÑOL.

"No hay problema de seguridad. Ella no tiene acceso a ningún dato confidencial, ni siquiera yo lo tengo ni lo he pedido nunca. Además, no trabaja sobre Rusia, sino sobre la situación geopolítica en otros países. La semana pasada trabajó sobre las elecciones presidenciales en Senegal", sostiene el eurodiputado francés.

A su juicio, la polémica se debe a la "rusofobia obsesiva" de algunos eurodiputados. "Es una forma de discriminación reducirla a su origen familiar. Tiene derecho a ser respetada como persona y a no convertirse en sospechosa", resalta Chauprade, que asegura que pedirá medidas contra los parlamentarios que la han atacado.

Desde el Parlamento Europeo se destaca que la contratación de Peskova como becaria es responsabilidad exclusiva de Chauprade, ya que cada eurodiputado tiene derecho a escoger a los becarios que desea en su oficina.

"Los asistentes y los becarios de los eurodiputados no tienen acceso a documentos confidenciales o información sensible. De hecho, el propio Chauprade nunca ha tenido acceso a documentos confidenciales", asegura una portavoz de la Eurocámara.

Cada eurodiputado decide el montante de la asignación para sus becarios hasta un máximo de 1.624 euros al mes. La hija del portavoz de Putin está cobrando 1.000 euros al mes de dinero de la Eurocámara más los costes de viajar a Estrasburgo.