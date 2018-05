Londres no renueva (aún) la visa de Abramóvich y calienta sus relaciones con Moscú

El magnate y dueño del Chelsea, Roman Abramóvich, se ha convertido en un 'inmigrante en situación irregular' dentro de Reino Unido. Es el 13º hombre más rico del territorio británico pero no tiene permiso hoy día para vivir en él. Su visa expiró hace unos días y aunque le magnate ruso ya ha rellenado y enviado sus papeles para poder renovarla, el Gobierno británico aún no le ha respondido en lo que se considera un arma más de presión a Putin en unas relaciones que ya están al límite.

Este hecho obligó al oligarca ruso a perderse la final de la FA Cup británica que ganó su equipo contra el Manchester United.

Una persona cerca a Abramovich ha contado al periódico The Guardian, que la visa no ha sido denegada y lo único que está pasado es que el proceso de renovación está siendo más largo de lo habitual aunque no saben por qué. Por su parte, un representante del oligarca ruso no ha querido hacer ningún tipo de comentarios a la prensa británica asegurando que se trata de un asunto personal de Roman.

Las relaciones entre Rusia y Reino Unido están casi rotas desde el caso del envenenamiento de un exespía ruso, Sergei Skripal, y su hija en un restaurante de Salisbury el pasado mes de marzo. Reino Unido expulsó entonces a 23 diplomáticos rusos del país y Moscú hizo lo mismo con los representantes británicos.

La secretario del Interior, Amber Rudd, aseguró el pasado mes de marzo que el Gobierno iba a mirar con lupa todas las visas que se otorgaban a los empresarios que desean abrir negocios en Reino Unido y mantenían un fondo de, al menos, 50.000 libras en fondos de inversión, como el que tenía el propio Abramóvich. Pero no es el único, se calcula que puede haber hasta 700 oligarcas rusos que llegaron entre 2008 y 2015 con las misma visa que el dueño del Chelsea.

La visa de Abramóvich está caducada desde hace tres semanas y el último dato que se tiene de él es que viajó en su avión privado a Londres el pasado 1 de abril pero no se sabe si ha salido del país o si permanece en él.