Reino Unido dice que Oxfam "engañó" a las autoridades tras estallar el escándalo de los abusos

La ministra de Cooperación de Reino Unido, Penny Mordaunt, ha afirmado este martes que los directores de Oxfam engañaron a las autoridades después de que el exdirector de la ONG en Haití reconociese la organización de orgías con prostitutas en la misión de ayuda humanitaria por el terremoto de 2010.

"No proporcionaron un informe completo a la comisión de investigación, no informaron a sus socios y no enviaron ningún informe a las autoridades procesales", explicó Mordaunt en el parlamento. "En mi opinión, ellos engañaron, muy posiblemente de forma deliberada, incluso cuando su informe interno concluyó que las investigaciones no podían descartar la acusación de que algunas de las mujeres involucradas eran menores. Pensaron que no era necesario acudir a la Policía ni en Haití ni en el país de origen de los responsables".

La ministra ha criticado ferozmente a Oxfam por lo que ella considera "una traición completa a la confianza". En concreto, señaló a Barbara Stocking, la directiva de la ONG en aquel entonces, y a Penny Lawrence, la directora de programa y que dimitió a los pocos días de conocerse el escándalo. "Creo que su motivación parece ser proteger la reputación de la entidad: ponen eso por delante de la gente a la que fueron a ayudar", explicó Mordaunt.

Asimismo, señaló que Reino Unido dejará de financiar los programas de ayuda de Naciones Unidas a menos que se ponga en práctica una política más efectiva para evitar los reprobables comportamientos sexuales de los trabajadores. "Hemos estado hablando con compañeros del Gobierno y de fuera sobre qué podemos hacer para terminar con la explotación y el abuso. Nuestro mensaje a la ONU es claro: o arregláis vuestra casa u os preparáis para seguir llevando a cabo vuestro trabajo sin nuestro dinero".

Oxfam admite que algunos de sus trabajadores contrataron prostitutas durante la operación de ayuda tras el terremoto de 2010

26 nuevos casos

También este martes se ha conocido que Oxfam UK, desde que estalló el escándalo de Haití, está investigando 26 nuevas denuncias por abusos sexuales. Así lo confirmó el actual director de la entidad benéfica, Mark Goldring, en el Parlamento británico: "Queremos que la gente sea capaz de superarlo sin importar dónde se encuentren ahora y dónde hayan tenido lugar los sucesos. Algunos de estos casos están relacionados con Reino Unido, otros con nuestro programa internacional", explicó Goldring.

El directivo también quiso pedir perdón por unos comentarios que realizó en una entrevista publicada en The Guardian, en la que calificó las críticas a Oxfam de "desproporcionadas" y dijo que nadie en la ONG había "asesinado bebés en sus cunas", una frase considerada por muchos sectores como "inapropiada". Goldring justificó sus palabras diciendo que se encontraba en ese momento "bajo un tremendo estrés".

"Me disculpo de corazón por esos comentarios y me comprometo a trabajar por el interés público para que Oxfam pueda desempeñar un papel importante en el mundo, en el que todos creemos", enfatizó. Por último, Goldring confesó que más de 7.000 personas han cancelado sus donaciones como consecuencia del escándalo.