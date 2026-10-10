El fundador y presidente del Partido Janata de la Cucaracha (CJP), Abhijeet Dipke, el portavoz principal Saurav Das, y el portavoz nacional Ashutosh Ranka gritan consignas durante una protesta que exige la renuncia del Comisionado Electoral Jefe Gyanesh Kumar en Shivaji Park, Mumbai, India, el 2 de octubre de 2026. EFE.

Detienen dentro de un avión al líder de las 'cucarachas' mientras hacía un directo antes de la protesta en Nueva Delhi

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LO ESENCIAL Las claves La Policía india detuvo a Abhijeet Dipke, líder del movimiento Cockroach Janta Party ('cucarachas'), a bordo de un avión tras aterrizar en Nueva Delhi, momento que retransmitió en directo por Instagram. Más de 400 personas han sido arrestadas en un amplio dispositivo preventivo ante una protesta no autorizada en la capital exigiendo la dimisión del jefe de la Comisión Electoral. Las autoridades suspendieron el internet móvil, cerraron accesos a 45 estaciones de metro, fijaron restricciones de tráfico y cancelaron 245 trenes para impedir la movilización. El movimiento de las 'cucarachas' acusa a la Comisión Electoral de eliminar a millones de votantes del censo y pidió a sus simpatizantes mantener las protestas de forma pacífica.

La Policía india detuvo este sábado al fundador del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP) —conocidos como 'cucarachas'—, Abhijeet Dipke, dentro del avión en el que acababa de aterrizar en Nueva Delhi, horas antes de una protesta que ha llevado a las autoridades a detener a cientos de simpatizantes, suspender internet móvil y cerrar estaciones de metro en la capital.



Dipke fue detenido junto a otros dos dirigentes del movimiento, Saurav Das y Ashutosh Ranka, después de que agentes de la Policía de Delhi subieran al avión tras su llegada desde Bombay.



El propio activista retransmitió el momento en directo en Instagram y pidió a los agentes que esperaran a que abandonaran la aeronave antes de detenerlos.

"Vengan a arrestarnos, no tenemos miedo", dijo Dipke en las imágenes.



Más de 400 personas sospechosas de participar en la movilización fueron detenidas durante la noche en distintos puntos de la capital, según medios locales.

La protesta, convocada en Jantar Mantar, en el centro de la capital india, para exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, no cuenta con autorización policial.



Las autoridades cerraron este sábado los accesos de 45 estaciones de metro y suspendieron durante 24 horas los servicios de internet móvil en parte del centro de Nueva Delhi.

Las restricciones en el subterráneo afectan especialmente a los corredores que permiten llegar al centro y a Jantar Mantar, lugar de la convocatoria. Y, aunque solo se han cerrado 45 estaciones, la Policía había recomendado inicialmente restringir los accesos de hasta 57 estaciones para impedir grandes concentraciones en puntos considerados sensibles.



Indian Railways canceló además 245 trenes con origen o destino en la capital, incluidos servicios de larga distancia, en uno de los mayores dispositivos preventivos adoptados ante una protesta reciente.

La capital mantiene además restricciones de tráfico en unas treinta áreas y controles reforzados en los accesos desde estados vecinos.

El dispositivo incluye además 37 puntos de bloqueo en el distrito de Nueva Delhi y 15 centros de detención repartidos por la capital para trasladar a manifestantes interceptados antes de alcanzar el lugar de la protesta.

El movimiento de las 'cucarachas' acusa a Kumar, jefe de la Comisión Electoral, de responsabilidad en la eliminación de millones de nombres de las listas electorales durante una revisión especial del censo de votantes y mantiene que la protesta continuará pese a las detenciones.



Las medidas adoptadas por las autoridades han llegado también al Tribunal Supremo, que había pedido evitar una interrupción generalizada de los servicios de metro y ferrocarril y actuar de forma proporcional a la situación sobre el terreno.

El Cockroach Janta Party (CJP) pidió este sábado a sus seguidores mantener la protesta pacífica, no franquear barricadas ni entrar en zonas restringidas y evitar daños a la propiedad.



El movimiento de las 'cucarachas' adquirió notoriedad nacional en julio, cuando encabezó protestas multitudinarias por irregularidades en exámenes públicos que terminaron con la dimisión del entonces ministro de Educación.