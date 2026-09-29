Zelenski causa un conflicto con Corea del Sur tras hacer público que Seúl aceptó recibir soldados norcoreanos capturados

La oposición surcoreana critica al Gobierno por intentar mantener el traslado en secreto y lo vincula a la política de apaciguamiento hacia Corea del Norte.

Corea del Sur estudia medidas adicionales y ha convocado al encargado de negocios ucraniano tras la publicación unilateral de la información sobre los prisioneros.

El Gobierno surcoreano acusó a Zelenski de romper un acuerdo de confidencialidad y teme represalias contra las familias de los prisioneros norcoreanos por parte de Pionyang.

Zelenski reveló que Ucrania envió a Seúl a dos soldados norcoreanos capturados cuando luchaban junto a Rusia, desatando un conflicto diplomático con Corea del Sur.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló la semana pasada desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU que Kiev había enviado "recientemente" a Seúl a dos prisioneros de guerra norcoreanos capturados en enero del año pasado, cuando combatían junto a las tropas rusas en la región fronteriza de Kursk.

Ambos habían expresado en declaraciones a la prensa surcoreana su voluntad de reasentarse en Corea del Sur, cuya Constitución considera a los ciudadanos del Norte como sus propios ciudadanos y mantiene la política de acoger y apoyar económicamente a los desertores del régimen de Pionyang.

"Estos chicos no son fáciles de capturar vivos", comentó Zelenski. "Uno de ellos, cuando se dio cuenta de que lo iban a tomar como prisionero, intentó quitarse la vida, y estaba en shock de que el destino no lo dejara morir. Así es como educan a la gente en el Norte. Es la realidad. Les quitan el derecho a elegir y les inculcan que deben morir, sin importar qué".

Zelensky:



Recently, we sent two North Korean prisoners of war to the Republic of Korea.



These guys are not easy to capture alive. One of them, when he realized he was going to be taken prisoner, tried to kill himself, and he was shocked that fate didn't let him die.



Now,… pic.twitter.com/Q4pQu8Yca7 — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

La "revelación unilateral y abrupta" de Zelenski no sentó bien en Seúl, que le acusó de violar un acuerdo de confidencialidad que buscaba proteger a los prisioneros de guerra norcoreanos y a sus familias, que pueden verse expuestas a sufrir castigos colectivos, como el internamiento o los trabajos forzados.

El asesor de comunicación de Zelenski, Dmytro Lytvyn, reconoció que sus ministros de Exteriores discutieron este asunto durante una reunión celebrada en junio, pero negó que hubiera un acuerdo a nivel presidencial para no hacerlo público. "Y sería incorrecto ocultar el paradero de prisioneros específicos", escribió en Facebook.

El desmentido recrudeció la disputa. "La Oficina del Presidente expresa su profundo pesar por la divulgación unilateral de esta información por parte de Ucrania y la posterior declaración falsa de que no existía un acuerdo de no divulgación", respondió el secretario presidencial de relaciones públicas, Seong Ghi-hong, que exigió a Kiev una explicación oficial y una disculpa.

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur aseguró acto seguido que el acuerdo alcanzado con Ucrania comprometía a las partes a tratar a los prisioneros de guerra "de una manera compatible con el derecho internacional y los principios humanitarios, respetando al mismo tiempo la libre voluntad de las personas involucradas".

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung. Gonzalo Fuentes Reuters

En paralelo, el portavoz del presidente Lee Jae-myung lamentó que Zelenski hubiera hecho público el asunto "sin suficiente explicación previa ni consultas específicas" con la parte surcoreana, un acto que "socava gravemente la confianza entre los dos gobiernos y causa un daño significativo a las relaciones de amistad entre ambos países".

Tanto, que Seong avanzó este mismo lunes que el Gobierno estaba estudiando adoptar "medidas adicionales" que pudieran "ser necesarias" y el Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano convocó ese mismo día al encargado de negocios de Ucrania en Seúl, Andrii Vieshkin.

El portavoz del presidente Lee reveló, además, que el primer interesado en mantener el acuerdo en secreto había sido Kiev. "El Gobierno ucraniano solicitó confidencialidad argumentando que al momento de la repatriación a Corea, podría haber una opinión pública crítica a nivel interno por haber perdido la oportunidad de intercambiarlos por prisioneros de guerra propios", explicó.

Molesto, el diputado Kim Byung-joo, miembro del gobernante Partido Democrático (PD), se expresó en términos más duros. "Hasta ahora, [Corea del Sur ha suministrado] apoyo humanitario y 100 millones de dólares en ayuda económica [a Ucrania]. Lo que se ha recibido a cambio es [la] ruptura de acuerdos entre mandatarios y [un] anuncio público de hechos falsos".

"Para un país que no mantiene la confianza entre gobiernos y un país que ignora los acuerdos entre mandatarios, no hay razón ni necesidad de brindarle apoyo", escribió en la red social X este exgeneral de cuatro estrellas en el Ejército surcoreano, que reclamó a Lee "revisar de inmediato el apoyo a Ucrania".

Lo cierto es que la prensa coreana informó a finales de junio de que el ministro de Asuntos Exteriores, Cho Tae-yul, y su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, habían acordado tras una reunión bilateral en Seúl "la repatriación" de los dos prisioneros de guerra norcoreanos. La misma reunión a la que hacía referencia Lytvyn.

Además, el portavoz del Ministerio, Park Il, confirmó entonces que los soldados norcoreanos mantenían su intención de desertar al Sur y que, en caso de decidir su traslado definitivo a Seúl, el proceso se llevaría a cabo "de acuerdo con las leyes y procedimientos internos pertinentes".

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, Seúl ha inyectado cientos de millones de dólares en las cuentas de Kiev, se ha sumado a las sanciones económicas que Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea impusieron a Moscú y ha participado en conferencias internacionales para reconstruir el país cuando acabe la guerra.

Sin embargo, Corea del Sur no ha proporcionado apoyo militar directo a Kiev pese a ser uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, puesto que prefiere preservar su política tradicional de no suministrar material militar ofensivo a los países involucrados de forma activa en conflictos.

Con todo, la revelación de Zelenski puso contra las cuerdas al presidente Lee. La oposición conservadora le acusa de intentar mantener en secreto el traslado de prisioneros de guerra norcoreanos para no soliviantar a Pionyang y mantener a flote su política de apaciguamiento.

La oposición surcoreana vincula la recepción de prisioneros de guerra norcoreanos con la incapacidad del Gobierno para esclarecer la explosión de una supuesta mina terrestre a principios de septiembre en la zona desmilitarizada, que hirió a tres soldados surcoreanos.

El líder del Partido del Poder Popular (PPP), Jang Dong-hyeok, consideró que no había motivos para mantener en secreto la llegada al Sur de desertores norcoreanos. "Si hay alguna razón para ocultarlo, es únicamente por preocupación por el estado de ánimo de Kim Jong-un", manifestó.

Los líderes de Corea del Norte Kim Jong Un y de Rusia Vladimir Putin. Reuters

Nadie espera, sin embargo, que la disputa diplomática lleve a Seúl a degradar su colaboración con Kiev. Menos si cabe desde que el régimen norcoreano combate del lado del Ejército ruso en el marco de la guerra en Ucrania.

Según los servicios de Inteligencia de Corea del Sur, Pionyang desplegó 15.000 soldados, de los cuales unos 2.000 perdieron la vida en Kursk. Estados Unidos tiene pruebas que demuestran que el régimen ermitaño también suministra artillería, municiones y misiles a Moscú a cambio de recibir asistencia económica y militar.