Aumentan a más de 800 los muertos a ambos lados de la frontera por la riada en Nepal que ha arrasado la zona

Agentes trabajan en el traslado de cuerpos a la fosa común de Devghat, lugar de entierro masivo para las víctimas de las mortales inundaciones en Chitwan, Nepal. Navesh Chitrakar Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El número de muertos por la riada en Nepal y China asciende a 804, con más de 3.000 desaparecidos a ambos lados de la frontera. Las operaciones de rescate en Nepal cuentan con más de 19.800 efectivos desplegados y han logrado salvar a 8.730 personas, incluyendo 227 extranjeros. 591 ciudadanos extranjeros permanecen incomunicados en Nepal; entre los rescatados hay nacionales de India, China, Alemania, Malta, Italia, Rusia, Turquía, EE.UU. y otros países. La carretera Katmandú-Mugling permanece bloqueada por daños causados por la riada, dificultando el acceso a algunas zonas afectadas.

Las autoridades de Nepal han elevado a 788 el número de muertos contabilizados este domingo, un número al que hay que añadir los 16 fallecidos en China. Por lo tanto, la cifra aumenta hasta los 804 a ambos lados de la frontera tras la violenta riada del pasado miércoles.

A pesar de las actualizaciones, el último balance nepalí no ha aumentado las cifras de heridos o desparecidos, que se mantiene en 239 y 2.502, respectivamente.



Del lado chino, las autoridades han contabilizado 546 personas sin localizar, lo que deja un total conjunto de 3.048 desaparecidos, entre ellos al menos dos españoles.



El Gobierno nepalí, que informó haber recibido bolsas para cadáveres herméticas de socios internacionales, ha recalcado que las cifras de víctimas, desaparecidos y daños siguen sujetas a cambios a medida que continúan las operaciones de búsqueda y verificación.

Con respecto a España, la Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha informado de que las autoridades han logrado contactar con tres ciudadanos españoles.

"Este domingo 289 turistas han sido rescatados, cinco se encuentran actualmente en contacto (3 españoles, 1 estadounidense y 1 belga) y 591 continúan incomunicados", ha confirmado en su última actualización a las 18:00 hora local (12:15 GMT) la NTB, citando a la Policía de Turismo y a la Autoridad de Desastres (NDRRMA).

Operaciones de rescate

Más de 19.800 efectivos del Ejército y la Policía se han desplegado en el país para continuar con las operaciones de rescate en la quinta jornada, en la que sigue siendo una prioridad dar con el paradero de miles de personas, especialmente en las centrales hidroeléctricas que quedaron sepultadas y donde se teme que estén atrapados más de 900 trabajadores.



Por su parte, Nepal ha afirmado que ya ha rescatado a 8.730 personas en total, entre ellas a 279 en helicóptero desde los proyectos hidroeléctricos y 227 extranjeros.



Los cuerpos que no han podido ser identificados están depositados en 21 hospitales de varios distritos, mientras ya han empezado los enterramientos de algunos de ellos ante la descomposición de los cuerpos.



Según el último balance del Ministerio chino de Gestión de Emergencias, la nueva represa natural formada por un corrimiento de tierra en la zona afectada por la riada ha comenzado a desaguar de forma natural y está ya "prácticamente vaciada" en el suroeste del Tíbet.

600 extranjeros incomunicados

Además, 591 ciudadanos extranjeros permanecen incomunicados en Nepal, según el último balance de la Junta de Turismo de Nepal (NTB). De los 289 rescatados, 180 son ciudadanos indios y 89 chinos, que juntos representan la inmensa mayoría de los localizados hasta ahora.

Entre los demás rescatados figuran cuatro alemanes, cuatro malteses, dos italianos, dos rusos, dos turcos, dos estadounidenses y ciudadanos de Bulgaria, Omán, Portugal y Suiza.



Las autoridades nepalíes mantienen operaciones de búsqueda, rescate y evacuación de turistas y otros extranjeros afectados por las inundaciones de los ríos Bhotekoshi y Trishuli en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha.



El Ministerio de Exteriores ha establecido un centro de control de emergencia para coordinarse con las instituciones implicadas y las familias de ciudadanos extranjeros que continúan sin ser localizados.



Las misiones diplomáticas de Nepal están compartiendo información verificada con gobiernos y familiares y colaborando en los procedimientos de comunicación, identificación y eventual repatriación de víctimas.



La Junta de Turismo indicó además que la carretera Katmandú-Mugling, una de las principales arterias del país, permanece completamente bloqueada en Krishnabhir, en el municipio rural de Benighat Rorang, en Dhading, después de que el río erosionara la vía y provocara el colapso de uno de sus tramos.



Salvo algunos segmentos afectados por las inundaciones en Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha, el resto de la red viaria del país permanece operativa, según el organismo.



La NTB recomendó a los turistas comprobar el estado de las carreteras y las condiciones meteorológicas antes de desplazarse, especialmente hacia las zonas afectadas.